İzmir'in Karabağlar ilçesinde sabah saatlerinde bir binanın çatı katında çıkan yangın mahalle halkını korkuttu. Gülyaka Mahallesi 2967 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangını gören vatandaşlar ihbar etti

Dumanları fark eden çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Maddi hasar oluştu

Yangın nedeniyle binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.