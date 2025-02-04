İzmir'de 4 Şubat Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 4 Şubat su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 11 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BEYDAĞ SARIKAYA 04.02.2025 saat 11:00 ile 13:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA ÇINAR, YILDIRIM BEYAZIT 04.02.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BUCA ADATEPE 03.02.2025 saat 17:20 ile 18:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME 16 EYLÜL 04.02.2025 saat 09:22 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME MUSALLA 04.02.2025 saat 09:26 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME MUSALLA 04.02.2025 saat 12:17 ile 14:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME ILICA 04.02.2025 saat 12:44 ile 13:44 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, SEVGİ 04.02.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA DONANMACI, TUNA 04.02.2025 saat 12:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA AKALAN 04.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ KINIK FATİH 31.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KONAK ÇİMENTEPE, DUATEPE, HASAN ÖZDEMİR, ZAFERTEPE, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE 04.02.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI 04.02.2025 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ SÜLEYMANLAR 04.02.2025 saat 11:36 ile 13:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA GÜLBAHÇE 04.02.2025 saat 09:20 ile 11:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.