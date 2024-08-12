İzmir'de 400 Milyon Liralık Dev Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da hayata geçirdiği dev yatırımla atık su arıtma kapasitesini artırarak çevre koruma çalışmalarında önemli bir adım daha atıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki sanayi kuruluşlarının atık suları da arıtılacak.

Sürdürülebilirlikte dev adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi’nde kapasite artırımı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu projeyle, Küçük Menderes Havzası’nın kirlilikten kurtarılması hedefleniyor. Bölgede artan sanayi faaliyetleri nedeniyle tesisin kapasitesi 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkarılacak. Bu kapasite artışı, hem evsel hem de endüstriyel atık suların arıtılmasını sağlayacak.

2040 yılına kadar güvence altında

İZSU Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı'nda görevli inşaat mühendisi Salih Deniz Islakoğlu, "Yıllar içerisindeki nüfus artışı ve sanayi faaliyetlerinin artmasıyla birlikte kapasite artırımına gittik. 2040 yılı öngörülerek yapılan bu proje tamamlandığında, bölgedeki çevre kirliliği sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşacak" dedi.

İzmir'in geleceği için stratejik yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 400 milyon liralık yatırımıyla gerçekleşen bu proje, hem çevre sağlığı hem de sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir öneme sahip. Proje, İzmir'in çevre dostu politikalarının bir göstergesi olarak, bölgedeki sanayi kuruluşlarına da örnek teşkil edecek.