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'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı'nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.

Çırgı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti. Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı. Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

'Silahla yağma' suçundan 24 yıl dokuz ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti.

İzmir'de, cezaevinden firar eden 26 yaşındaki hükümlü Hasan Çırgı, 25 yaşındaki eşi Melisa Çırgı'yı bıçakla öldürüp kaçtı. Çeşitli suç lardan 48 suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, saklandığı dere yatağında polis tarafından yakalandı.

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