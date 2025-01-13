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Polis ekipleri tarafından yakalanan İ.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan araştırmada, zanlının çeşitli suçlardan toplamda 48 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız lık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak’ta Konak ilçesindeki bir gözlük mağazasında meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Gece saatlerinde gerçekleşen olayın güvenlik kameralarından incelenmesi sonucu, hırsızlık zanlı sının İ.Ş. olduğu belirlendi.

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