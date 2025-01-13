İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak’ta Konak ilçesindeki bir gözlük mağazasında meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Gece saatlerinde gerçekleşen olayın güvenlik kameralarından incelenmesi sonucu, hırsızlık zanlısının İ.Ş. olduğu belirlendi.
Yapılan araştırmada, zanlının çeşitli suçlardan toplamda 48 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Mahkemece tutuklandı
Polis ekipleri tarafından yakalanan İ.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA