Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Çocuk Filmleri Şenliği, çocuklara keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, 2024 yapımı animasyon filmi Tembeller Ailesi, 15 ilçede Türkçe dublajlı olarak ücretsiz gösterilecek.

15 ilçede sinema şöleni

Şenliğin açılış filmi Tembeller Ailesi, çocukları macera dolu bir dünyaya davet ediyor. Film, enerjik bir tembel hayvan olan Laura ve ailesinin eğlenceli hikayesini konu alıyor. Film gösterimleri, 19 Ocak’ta Foça’dan başlayıp 1 Şubat’ta Kınık’ta sona erecek.

Gösterim programından öne çıkanlar:

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi: 19 Ocak, 14.00

Aliağa Kültür Merkezi: 20 Ocak, 14.00

Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi: 23 Ocak, 14.00

Karabağlar Bozyaka Kültür Merkezi: 29 Ocak, 14.00

Kınık Öğretmenevi Konferans Salonu: 1 Şubat, 14.00

Tembeller Ailesi’nin eğlenceli dünyası

Film, şiddetli bir fırtına sonrası büyük şehre taşınan tembel hayvan Laura ve ailesinin başından geçenleri konu alıyor. Aile, eski bir yemek kamyonunda leziz yemekler yaparak başarılı olmayı hedefler. Ancak kurnaz bir çita olan Dotti Pace, onların planlarını bozmak için harekete geçer.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Filmleri Şenliği ile kültürel etkinliklere erişim imkânını artırmayı hedefliyor.