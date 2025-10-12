İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kendilerini geliştirmeleri, sosyal yaşama daha aktif katılmaları için bir dizi program yürütüyor. Bu programlar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü Genç İzmir Dil Kursları başlattı. Kurslardan 18 – 30 yaş arası gençler yararlanabilecek. Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi, Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi ve Buca Genç İzmir Temas noktasında İngilizce, Çiğli Gençlik Merkezi’nde ise Japonca ve İngilizce kursları olacak.



Çiğli Gençlik Merkezi’nde İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Lehçe, Almanca konuşma kulüpleri olacak. Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi, Bornova Macera Parkı Gençlik Merkezi, Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi, Şato İzmirli Kahve ve Buca Kasaplar Meydanı İzmirli Kahve’de İngilizce Konuşma Kulüpleri düzenlenecek. Kurslar ve konuşma kulüpleri önümüzdeki hafta başlayacak. Başvurular gencizmir.com üzerinden yapılabilecek.

