İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençler için İngilizce ve Japonca kursları ile 5 dilde konuşma kulüpleri başlatıyor. Başvurular gencizmir.com’dan yapılabilecek.

İngilizce ve Japonca kursları başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kendilerini geliştirmesi ve sosyal yaşama aktif katılımı amacıyla Genç İzmir Dil Kursları başlattı. Kurslardan 18 – 30 yaş arası gençler yararlanabilecek.

Kurslar şu merkezlerde verilecek:

Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi: İngilizce

Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi: İngilizce

Buca Genç İzmir Temas Noktası: İngilizce

Çiğli Gençlik Merkezi: İngilizce ve Japonca

Kurslar, gençlerin yabancı dil bilgisini geliştirmelerine ve iletişim becerilerini artırmalarına katkı sağlayacak.

5 dilde konuşma kulüpleri

Çiğli Gençlik Merkezi’nde İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Lehçe ve Almanca konuşma kulüpleri düzenlenecek.

Bunun yanında, Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi, Bornova Macera Parkı Gençlik Merkezi, Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi, Şato İzmirli Kahve ve Buca Kasaplar Meydanı İzmirli Kahve’de İngilizce konuşma kulüpleri yapılacak.

Kurslar ve konuşma kulüpleri önümüzdeki hafta başlayacak. Başvurular gencizmir.com üzerinden online olarak yapılabilecek.

Bu programlar sayesinde gençler, hem yabancı dil becerilerini geliştirecek hem de sosyal yaşamda daha aktif rol alabilecek.