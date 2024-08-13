İzmir genelinde 5-11 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında toplanan yoğun trafik denetimleri, kurallara uymayanlar için ağır sonuçlar doğurdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün denetimlerinde, trafik sıkışıklığı, çeşitli kesintiler nedeniyle 22.433 adet trafik idari para cezası kararı tutuldu.

Denetimlere göre;

2.732 sürücü kask takmadığı için ceza alırken,

560 sürücü alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza aldı.

Hız sınırını aşan 5.751 sürücüye ve

Emniyet kemeri takmayan 2.692 sürücüye idari para cezası kesildi.

Ayrıca, 722 sürücü kırmızı ışık yanarken, 1.057 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanarak trafiği tehlikeye attı. Diğer trafik değişimini engelleyen 8.919 sürücüye de diğer maddelerden cezalar verildi.

Bu toplu denetimlerin, İzmir'de trafik yoğunluğunun artırılması ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla sürdürüleceği belirtildi.