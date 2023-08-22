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İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. 26'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 44 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 419 sentetik ecza, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 6 tabanca ile 28 fişek ve suçtan elden edildiği değerlendirilen 22 bin 655 lira ele geçirildi. 69 kişi gözaltına alındı.