İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak ve sahiplendirme çalışmalarını yoğunlaştırmak amacıyla önemli adımlar attı. Belediyenin verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 500 köpek barınaklardan sahiplendirildi. Ayrıca, 20 bin sahipsiz hayvanın sağlık kontrolleri ve tedavileri yapıldı, 15 bine yakını da kısırlaştırıldı.

Hayvanlar için çeşitli etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, belediyenin barınaklarında yaklaşık 2 bin hayvanın bakım ve tedavisinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Özellikle PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde farklı ırkların barındığını ve bu mekanda hayvanların sosyalleşmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

"Sahiplenmek isteyen herkesi bekleriz"

Umut Polat, "Sahipsiz hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın barınaklarımızı ziyaret ederek bu canların yeni bir yuva bulmasına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Sahiplendirme, hem hayvanların yaşam kalitesini yükseltiyor hem de sokaklarda kontrolsüz şekilde üreyen hayvan popülasyonunu azaltmamıza yardımcı oluyor" dedi.

Halkın desteğinin önemi

Sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısına da değinen Polat, toplumun bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, üretim çiftliklerinden ve pet shoplardan hayvan alımının önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. Ayrıca, sahiplendirilen hayvanların bakım evlerinde mutlu bir şekilde yaşamaları için her türlü önlemin alındığını ve bu konuda halkın desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Hayatlarının dönüm noktası

PAKO'da görevli veteriner hekim Sude Adışen ve bakıcı Muhammed Serdar Ocakçı da, barınaklarda çalışmanın ve hayvanların bakımının önemini vurgulayarak, sahiplendirilen her hayvanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ettiler. Ocakçı, "Her hayvanın bir yuva bulması ve onların mutlu bir şekilde yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Sahiplendirme, onların hayatında gerçek bir dönüm noktası oluyor" diye konuştu.