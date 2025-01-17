İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri yaşta olan vatandaşlara yönelik önemli bir adım atarak, 60 yaş ve üzeri bireyler için ücretsiz "3. Yaş Üniversitesi"ni başlatıyor. 11 Şubat'tan itibaren eğitim almaya başlayacak olan bu üniversite, yaşlı nüfusun daha sağlıklı, aktif ve başarılı bir yaşam sürmelerini destekleyecek.

Yaşlı nüfusa yeni eğitim imkanları: 3. yaş üniversitesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. "İleri Yaş İzmir Eylem Planı" kapsamında geliştirilen bu proje, 60 yaş üstü bireylere eğitim fırsatları sunmanın yanı sıra, onların hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını artırmayı hedefliyor. İzmir’de 60 yaş üstü nüfus oranı %12,5 seviyesine ulaşırken, 500 binin üzerinde yaşlı birey yaşamını sürdürüyor. Bu kapsamda açılacak olan 3. Yaş Üniversitesi, yaşlıların topluma daha güçlü bağlarla bağlanmalarını sağlayacak.

Sağlıklı yaşlanma için eğitim ve uygulamalı dersler

Ege Geriatri Derneği (EGERDER) iş birliğiyle açılacak olan 3. Yaş Üniversitesi, gönüllü akademisyenler tarafından haftada 2 gün 3'er saatlik derslerle faaliyet gösterecek. Eğitim programı, "Sağlıklı Yaşlanma", "Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar" gibi teorik derslerin yanı sıra, "Yoga", "Halk Dansları" ve "Psiko Drama" gibi uygulamalı derslerle desteklenecek. Ayrıca, katılımcılara; psikoloji, hukuk, tarih, arkeoloji ve bahçe bitkileri gibi alanlarda da bilgi edinme imkanı sunulacak.

Başvurular başladı, kayıtlar ücretsiz

İzmir'deki 60 yaş ve üzerindeki bireyler için 11 Şubat itibarıyla kapılarını açacak olan 3. Yaş Üniversitesi’ne başvurular ücretsiz olarak alınmaya başlandı. Başvuru yapmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 153 numaralı Hemşehri İletişim Merkezi'ni arayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.