İzmir’in ünlü boyozcusu Doğan Boyoz, zabıta ekiplerinin baskıları nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İş yerinin sabote edilmesinden bunalan dükkan sahibi, kapanış kararını pankartla duyurdu.

Baskıların arttığı süreç

İzmir’de uzun yıllardır boyoz satan ve her sabah kuyruk oluşturan ünlü işletme, son birkaç aydır iş yerinin kasıtlı şekilde sabote edilmeye çalışıldığını belirtti. Dükkan sahibi, iş yerinin önüne arabaların park edilmesi, dışarıda bulunan tezgah, masa ve sandalyelerin engellenmesi gibi sorunlarla karşılaştığını ifade etti. Ayrıca, zabıta ekiplerinin talimatı ile tezgahın açılmasının engellenmesi amacıyla demirlerin söküldüğünü söyledi.

"Baskılara daha fazla katlanamıyoruz"

Dükkan sahibi, yaşanan zorluklardan ötürü artık daha fazla dayanamayarak dükkânını kapatma kararı aldı. Uzun yıllar boyunca zabıta ekipleriyle güler yüzle iletişim kurduklarını belirten dükkan sahibi, "Artık bu baskılara daha fazla katlanamıyoruz" dedi.

"Bizlere bu zorluğu yaşatanlar utansın"

Doğan Boyoz, kapanış kararını müşterilerine pankartla duyurdu. Pankartta, "Değerli Müşterilerimiz, 60 yılı aşkın süredir sizlere en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalıştık. 32 yıldır bu lokasyonda ruhsatlı olarak faaliyet gösteren ve tüm denetimlerden başarıyla geçen iş yerimiz ne yazık ki maruz kaldığı baskı ve tacizler nedeniyle artık hizmet veremez hale gelmiştir. Bu zorlu sürece rağmen sizlere en iyi hizmeti sunma gayretimizden hiç vazgeçmedik. Ancak, şartlar bizi bu noktaya getirdi. Bu üzücü durumdan ötürü siz değerli müşterilerimizden özür diliyoruz. Bizlere bu zorluğu yaşatanlar utansın. Umuyoruz ki bir gün tekrar buluşacağız. Saygılarımızla, Doğan Boyoz" ifadelerine yer verdi.