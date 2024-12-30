İzmir’de 7 iş yerinden hırsızlık yapan Ahmet Elik, güvenlik kameralarının kaydettiği anların ardından polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alsancak’ta 7 farklı iş yerinde hırsızlık

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinin Alsancak bölgesinde art arda gerçekleşen hırsızlık olaylarını araştırmaya başladı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin kapılarını zorlayarak girdiği 7 ayrı iş yerinden para, laptop, telefon, termos gibi farklı cihaz ve ürünleri çaldığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ekipleri yönlendirdi

Polis, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler üzerinden yapılan incelemelerle şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucu, hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin Ahmet Elik olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Saklandığı ev tespit edilen Ahmet Elik, İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.