Bunlar da ilginizi çekebilir

Takibe alınarak ilçede durdurulan kamyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyon da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.