İzmir’de 96 yaşındaki Reşat Ö.’nün 730 milyon TL değerindeki mal varlığını sahte vekaletle satmaya çalışan dolandırıcılar, Antalya Emniyeti tarafından yapılan başarılı operasyonla yakalandı. 10 şüpheli gözaltına alınırken, 7’si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, "Yeni Joker" adı verilen projeyle büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı. İzmir’de yaşayan ve mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki Reşat Ö.’nün 730 milyon TL değerindeki mal varlığını sahte vekaletle ele geçirmeye çalışan çete, polisin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, Reşat Ö.'nün yerine bir dublör kullanarak vekaletname almaya çalıştı.

Musa E., dolandırıcıların Reşat Ö.'nün yerine dublör olarak kullanıldığı kişi olarak ifadesinde, kendisine noter olduğu söylenen sahtekar tarafından makyaj yapıldığını ve sahte vekaletname için imza attırıldığını belirtti. Ayrıca, banka işlemleri sırasında Reşat Ö.’nün yerine geçmeye çalıştıkları ancak bankanın şüphe üzerine işlem yapmadığı kaydedildi.

İlk hedef 50 milyonluk arsa

Dolandırıcılar, ilk etapta 50 milyon TL değerindeki bir arsayı satmaya çalıştılar. Bunun için Reşat Ö.’nün adına e-Devlet üzerinden tapu müdürlüğüne başvuruda bulundular. Fakat, planları polis tarafından fark edilip engellendi. Tüm mal varlığının yaklaşık değeri 730 milyon TL olarak belirlendi.

3 ilde 10 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli olarak yapılan operasyonla, 10 şüpheli İstanbul, Antalya ve İzmir illerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 şarjör, 16 fişek, narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 sim kart ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu, çetenin Reşat Ö.'nün tüm mal varlığını ele geçirmek için organize bir şekilde hareket ettiği ortaya çıktı. Çete üyeleri, Reşat Ö.’nün kişisel bilgilerini ve sosyal güvenlik bilgilerini ele geçirerek sahte kimlikler oluşturmuştu.