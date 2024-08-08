MERKEZ ECZANESİ - 08.08.2024 / ALİAĞA
KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C
02326162707
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OKAY ECZANESİ - 08.08.2024 / ALSANCAK
TALATPASA BLV.NO.71/C ALSANCAK
2324226044
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PETEK ECZANESİ - 08.08.2024 / ALSANCAK-BASMANE
KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR
02323697712
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AYAS ECZANESİ - 08.08.2024 / ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
02324334322
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İLKNUR COŞKUN ECZANESİ - 08.08.2024 / ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MAH. YAVUZ CAD. NO:350/C
02323470303
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TÜRKER ECZANESİ - 08.08.2024 / AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
02328548331
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YALÇINKAYA ECZANESİ - 08.08.2024 / BALÇOVA
FEVZI ÇAKMAK MH. SAKARYA CD.17
2322782291
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SİTE ECZANESİ - 08.08.2024 / BASIN SİTESİ
177/5 SK. NO:11/A
DEVLET HAST. KARŞISI
02322314767
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UMUT ECZANESİ - 08.08.2024 / BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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PINAR ECZANESİ - 08.08.2024 / BAYRAKLI
TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A
02323734030
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BENEK ECZANESİ - 08.08.2024 / BERGAMA
SELÇUK MH. UZUNYOL CD.No:44/2
13 NO'LU SAĞLIK OCAĞI YANI
02326310321
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AKTEPE ECZANESİ - 08.08.2024 / BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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BOTANİK ECZANESİ - 08.08.2024 / BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAH. 286/8 SOK. NO:1/B
02325026000
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BUDAK ECZANESİ - 08.08.2024 / BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:34/B
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL KARŞISI
02323395092
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CADDE ECZANESİ - 08.08.2024 / BORNOVA 1
GENÇLIK CAD. NO:23/A
02323889326
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ALTINBAS ECZANESİ - 08.08.2024 / BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
129 SOKAK NO:1/B EVKA-3 BORNOVA
4.SANAYİ SİT. BORNOVA DEVL. HAST. KARŞISI
2323755288
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BOZYAKA ÖZLEM ECZANESİ - 08.08.2024 / BOZYAKA
SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO.106/A BOZYAKA
BOZYAKA HASTANESİ POLİKİNLİK KAPISI KARŞISI
02322553832
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IHLAMUR ECZANESİ - 08.08.2024 / BUCA 1
MENDERES MAH. ERDEM CAD. NO:191/A
02324200484
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VİTAMİN ECZANESİ - 08.08.2024 / BUCA 2
KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:28/A Özel Tınaztepe Hastane Karşısı
ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ ACİL KARŞISI
02324530777
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DİLA ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MAH. 4174 SOK. NO:111/A
POINT BORNOVA KARŞISI
02324674938
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DAĞDELEN ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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ASLI ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇEŞME
DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A
05322532135
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BENGİ ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
02327552332
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GÜLGEZE ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇİĞLİ
ISTASYON ALTI MAH. 8010 SOK. NO: 6/F
02323861515
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YENİKENT ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇİĞLİ
8819 SOKAK NO:55/B EGEKENT
EGEKENT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323763643
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HARMANDALI ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
05334847567
2328390266
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DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - 08.08.2024 / DİKİLİ
Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
02326717881
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BEGÜM ECZANESİ - 08.08.2024 / ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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YASEMİN BİLGİN ECZANESİ - 08.08.2024 / ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KİBAR MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:429-499
02322653332
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AYDA ECZANESİ - 08.08.2024 / EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C
02324640404
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RUŞEN ECZANESİ - 08.08.2024 / EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1107 SOK. NO:8/A EVKA 1
02324421022
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MERVE ÜNLÜ ECZANESİ - 08.08.2024 / GAZİEMİR
SEVGİ MAH. 663 SOK. NO:18/A
02322742356
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NERMİN ECZANESİ - 08.08.2024 / GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A
02322768994
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ESİN ECZANESİ - 08.08.2024 / GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
02324560057
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ANIT ECZANESİ - 08.08.2024 / GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B
02323631445
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ŞAHAN ECZANESİ - 08.08.2024 / GÜZELBAHÇE
ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
02322348081
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BERK ÖKTEM ECZANESİ - 08.08.2024 / HATAY
HATAY/NOKTA 131 SK NO:89
24 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
02322432277
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YENI UMUT ECZANESİ - 08.08.2024 / İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
2322598888
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URLA ÖZLEM ECZANESİ - 08.08.2024 / İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
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AYÇA ECZANESİ - 08.08.2024 / KARABAĞLAR
YUNUSEMRE MAH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO: 21 /A KARABAĞLAR İZMİR
ÖZEL AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322534253
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SAADET ECZANESİ - 08.08.2024 / KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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MOLAY ECZANESİ - 08.08.2024 / KARŞIYAKA 1
AKSOY MAH. 1767 SOK. NO:43/A
AKSOY SO YANI
2323644405
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ALTINIRMAK ECZANESİ - 08.08.2024 / KARŞIYAKA 3
2031 SOKAK NO:7/A BOSTANLI KARSIYAKA/IZMIR
BOSTANLI PAZAR YERİ KARŞI SOKAK
2323620376
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ELİT ECZANESİ - 08.08.2024 / KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1836 SOK NO:29/A(KARŞIYAKA BELEDİYE YANI)
02329998491
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BAŞARI ECZANESİ - 08.08.2024 / KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MH. 1671 SK. NO:416/A
16 NOLU ŞEMİKLER AİLE HEKİMLİĞİ YANI
02323626663
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DAMLA ECZANESİ - 08.08.2024 / KEMALPAŞA
ATATÜRK BULV. NO:9/F
2328781473
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SERA ECZANESİ - 08.08.2024 / KINIK
FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
2326880151
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SIFA ECZANESİ - 08.08.2024 / KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
02325723086
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CANAN ECZANESİ - 08.08.2024 / MENDERES
CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A
02327827876
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MENEMEN DILEK ECZANESİ - 08.08.2024 / MENEMEN
UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6
2328326962
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AKMAN ECZANESİ - 08.08.2024 / MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A
05441708918
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PAKALIN ECZANESİ - 08.08.2024 / MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MH.MITHATPASA CAD. NO:759/B VALIKONAGI KONAK
02322445777
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BARAN ECZANESİ - 08.08.2024 / MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
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SEKER ECZANESİ - 08.08.2024 / NARLIDERE
ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
02322397994
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UYSAL ECZANESİ - 08.08.2024 / ÖDEMİŞ
ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/D
02329993677
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ORTAKÖY ECZANESİ - 08.08.2024 / ÖZDERE
ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
5339163129
02322855862
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PAÇACI ECZANESİ - 08.08.2024 / PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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BALKAN ECZANESİ - 08.08.2024 / SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
05318851923
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SEFERİHİSAR ECZANESİ - 08.08.2024 / SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
02327435756
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SIĞACIK ECZANESİ - 08.08.2024 / SEFERİHİSAR-SIĞACIK BÖLGESİ
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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BAHAR ECZANESİ - 08.08.2024 / SELÇUK
ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:20/A
02328920627
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YENI ÜNAL ECZANESİ - 08.08.2024 / ŞİRİNYER
YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A
TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI
02324876395
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TIRE NILAY ECZANESİ - 08.08.2024 / TİRE
YENI MAH.ATATÜRK CAD.NO:39
2325110312
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BERKE ECZANESİ - 08.08.2024 / TORBALI
MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47
02328569375
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SARI PAPATYA ECZANESİ - 08.08.2024 / TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALPKENT MAH CEMALİ TUNCER BULV NO:21/A
14 NOLU ASM YANI
02328560046
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MERKEZ ECZANESİ - 08.08.2024 / URLA
YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43
02327545171
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ALTINTAŞ ECZANESİ - 08.08.2024 / ÜÇYOL
ALTINTAŞ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:116/A
02322281751
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YENICE ECZANESİ - 08.08.2024 / YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
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YENI SAKRAN ECZANESİ - 08.08.2024 / YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
2326288828
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NEFES ECZANESİ - 08.08.2024 / YENİŞEHİR
YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B
02324579637
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YEŞİLYURT ECZANESİ - 08.08.2024 / YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16
0555 053 21 00
02322322200
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URLA BASAR ECZANESİ - 08.08.2024 / ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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