MERKEZ ECZANESİ - 08.08.2024 / ALİAĞA

 KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C
 02326162707
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 OKAY ECZANESİ - 08.08.2024 / ALSANCAK

 TALATPASA BLV.NO.71/C ALSANCAK
 2324226044
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 PETEK ECZANESİ - 08.08.2024 / ALSANCAK-BASMANE

 KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR
 02323697712
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 AYAS ECZANESİ - 08.08.2024 / ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

İZSU uyardı | 8 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi var? İZSU uyardı | 8 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi var?

 ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
 02324334322
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 İLKNUR COŞKUN ECZANESİ - 08.08.2024 / ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MAH. YAVUZ CAD. NO:350/C
 02323470303
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 TÜRKER ECZANESİ - 08.08.2024 / AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
 MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02328548331
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 YALÇINKAYA ECZANESİ - 08.08.2024 / BALÇOVA

 FEVZI ÇAKMAK MH. SAKARYA CD.17
 2322782291
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 SİTE ECZANESİ - 08.08.2024 / BASIN SİTESİ

 177/5 SK. NO:11/A
 DEVLET HAST. KARŞISI
 02322314767
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 UMUT ECZANESİ - 08.08.2024 / BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 PINAR ECZANESİ - 08.08.2024 / BAYRAKLI

 TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A
 02323734030
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 BENEK ECZANESİ - 08.08.2024 / BERGAMA

 SELÇUK MH. UZUNYOL CD.No:44/2
 13 NO'LU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02326310321
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 AKTEPE ECZANESİ - 08.08.2024 / BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 BOTANİK ECZANESİ - 08.08.2024 / BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAH. 286/8 SOK. NO:1/B
 02325026000
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 BUDAK ECZANESİ - 08.08.2024 / BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:34/B
 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL KARŞISI
 02323395092
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 CADDE ECZANESİ - 08.08.2024 / BORNOVA 1

 GENÇLIK CAD. NO:23/A
 02323889326
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 ALTINBAS ECZANESİ - 08.08.2024 / BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 129 SOKAK NO:1/B EVKA-3 BORNOVA
 4.SANAYİ SİT. BORNOVA DEVL. HAST. KARŞISI
 2323755288
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 BOZYAKA ÖZLEM ECZANESİ - 08.08.2024 / BOZYAKA

 SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO.106/A BOZYAKA
 BOZYAKA HASTANESİ POLİKİNLİK KAPISI KARŞISI
 02322553832
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 IHLAMUR ECZANESİ - 08.08.2024 / BUCA 1

 MENDERES MAH. ERDEM CAD. NO:191/A
 02324200484
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 VİTAMİN ECZANESİ - 08.08.2024 / BUCA 2

 KURUÇEŞME MAH. 205 SOK. NO:28/A Özel Tınaztepe Hastane Karşısı
 ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02324530777
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 DİLA ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MAH. 4174 SOK. NO:111/A
 POINT BORNOVA KARŞISI
 02324674938
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 DAĞDELEN ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 ASLI ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇEŞME

 DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A
 05322532135
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 BENGİ ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
 02327552332
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 GÜLGEZE ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇİĞLİ

 ISTASYON ALTI MAH. 8010 SOK. NO: 6/F
 02323861515
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 YENİKENT ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇİĞLİ

 8819 SOKAK NO:55/B EGEKENT
 EGEKENT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323763643
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 HARMANDALI ECZANESİ - 08.08.2024 / ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
 05334847567
 2328390266
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 DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - 08.08.2024 / DİKİLİ

 Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
 02326717881
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 BEGÜM ECZANESİ - 08.08.2024 / ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 YASEMİN BİLGİN ECZANESİ - 08.08.2024 / ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KİBAR MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:429-499
 02322653332
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 AYDA ECZANESİ - 08.08.2024 / EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:18/C
 02324640404
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 RUŞEN ECZANESİ - 08.08.2024 / EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1107 SOK. NO:8/A EVKA 1
 02324421022
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 MERVE ÜNLÜ ECZANESİ - 08.08.2024 / GAZİEMİR

 SEVGİ MAH. 663 SOK. NO:18/A
 02322742356
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 NERMİN ECZANESİ - 08.08.2024 / GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MH. 672 SK. NO:97/A
 02322768994
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 ESİN ECZANESİ - 08.08.2024 / GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A
 02324560057
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 ANIT ECZANESİ - 08.08.2024 / GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B
 02323631445
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 ŞAHAN ECZANESİ - 08.08.2024 / GÜZELBAHÇE

 ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE
 02322348081
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 BERK ÖKTEM ECZANESİ - 08.08.2024 / HATAY

 HATAY/NOKTA 131 SK NO:89
 24 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02322432277
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 YENI UMUT ECZANESİ - 08.08.2024 / İNCİRALTI

 MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
 2322598888
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 URLA ÖZLEM ECZANESİ - 08.08.2024 / İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
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 AYÇA ECZANESİ - 08.08.2024 / KARABAĞLAR

 YUNUSEMRE MAH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO: 21 /A KARABAĞLAR İZMİR
 ÖZEL AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322534253
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 SAADET ECZANESİ - 08.08.2024 / KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 MOLAY ECZANESİ - 08.08.2024 / KARŞIYAKA 1

 AKSOY MAH. 1767 SOK. NO:43/A
 AKSOY SO YANI
 2323644405
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 ALTINIRMAK ECZANESİ - 08.08.2024 / KARŞIYAKA 3

 2031 SOKAK NO:7/A BOSTANLI KARSIYAKA/IZMIR
 BOSTANLI PAZAR YERİ KARŞI SOKAK
 2323620376
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 ELİT ECZANESİ - 08.08.2024 / KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1836 SOK NO:29/A(KARŞIYAKA BELEDİYE YANI)
 02329998491
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 BAŞARI ECZANESİ - 08.08.2024 / KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MH. 1671 SK. NO:416/A
 16 NOLU ŞEMİKLER AİLE HEKİMLİĞİ YANI
 02323626663
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 DAMLA ECZANESİ - 08.08.2024 / KEMALPAŞA

 ATATÜRK BULV. NO:9/F
 2328781473
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 SERA ECZANESİ - 08.08.2024 / KINIK

 FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
 2326880151
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 SIFA ECZANESİ - 08.08.2024 / KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
 02325723086
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 CANAN ECZANESİ - 08.08.2024 / MENDERES

 CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A
 02327827876
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 MENEMEN DILEK ECZANESİ - 08.08.2024 / MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH. 1347 SOK. NO:17/6
 2328326962
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 AKMAN ECZANESİ - 08.08.2024 / MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MAH. 7503 SOK. NO:11/A
 05441708918
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 PAKALIN ECZANESİ - 08.08.2024 / MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MH.MITHATPASA CAD. NO:759/B VALIKONAGI KONAK
 02322445777
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 BARAN ECZANESİ - 08.08.2024 / MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 SEKER ECZANESİ - 08.08.2024 / NARLIDERE

 ILICA MAH.PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CAD. NO:42/B
 02322397994
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 UYSAL ECZANESİ - 08.08.2024 / ÖDEMİŞ

 ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:13/D
 02329993677
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 ORTAKÖY ECZANESİ - 08.08.2024 / ÖZDERE

 ORTA MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA CD. NO:450/B
 5339163129
 02322855862
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 PAÇACI ECZANESİ - 08.08.2024 / PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 BALKAN ECZANESİ - 08.08.2024 / SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATİH MAH. 1099 SOK. NO:70/C
 05318851923
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEFERİHİSAR ECZANESİ - 08.08.2024 / SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
 PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
 02327435756
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 SIĞACIK ECZANESİ - 08.08.2024 / SEFERİHİSAR-SIĞACIK BÖLGESİ

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 BAHAR ECZANESİ - 08.08.2024 / SELÇUK

 ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:20/A
 02328920627
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 YENI ÜNAL ECZANESİ - 08.08.2024 / ŞİRİNYER

 YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A
 TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI
 02324876395
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 TIRE NILAY ECZANESİ - 08.08.2024 / TİRE

 YENI MAH.ATATÜRK CAD.NO:39
 2325110312
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 BERKE ECZANESİ - 08.08.2024 / TORBALI

 MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:47
 02328569375
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 SARI PAPATYA ECZANESİ - 08.08.2024 / TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALPKENT MAH CEMALİ TUNCER BULV NO:21/A
 14 NOLU ASM YANI
 02328560046
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 MERKEZ ECZANESİ - 08.08.2024 / URLA

 YENİ MAH. ZAFER CAD. NO:43
 02327545171
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 ALTINTAŞ ECZANESİ - 08.08.2024 / ÜÇYOL

 ALTINTAŞ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:116/A
 02322281751
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENICE ECZANESİ - 08.08.2024 / YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YENI SAKRAN ECZANESİ - 08.08.2024 / YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 2326288828
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 NEFES ECZANESİ - 08.08.2024 / YENİŞEHİR

 YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B
 02324579637
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 YEŞİLYURT ECZANESİ - 08.08.2024 / YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLIK MH.9054 SOK.NO.16
 0555 053 21 00
 02322322200
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 URLA BASAR ECZANESİ - 08.08.2024 / ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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Editör: Engin Keskin