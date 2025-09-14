2025’in ilk sekiz ayında toplam 11 bin 564 yangına müdahale edilirken, yalnızca yaz aylarında 28 bin hektarlık alan kül oldu. Yangınların ekonomik zararı ise 10 milyar 485 milyon TL olarak kaydedildi.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan dönemde en fazla yangının çıktığı bölgeler Seferihisar ve Çeşme oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Dairesi’nin uydu görüntüleri üzerinden yaptığı incelemelere göre:

Çeşme Ildır bölgesinde ise 9 bin 400 hektarlık alan yandı.

Yangınlarda en çok doğal çayırlar, ormanlık alanlar ve makilik bölgeler zarar gördü.

6 bin hektar ormanlık alan,

9 bin hektar doğal çayır,

5 bin 600 hektar makilik alan kül olurken,

tarım arazileri ve meralarda da ciddi kayıplar yaşandı.

Yangınların Çoğu Başlangıç Aşamasında Söndürüldü

Ocak-Eylül 2025 döneminde çıkan yangınların 3 bin 965’i kırsal alanlarda, 7 bin 593’ü kent merkezinde kaydedildi.

İtfaiye ekipleri yangınların 10 bin 535’ini büyümeden söndürdü, 636’sı kısmen kontrol altına alınırken, 373 yangın tamamen yandıktan sonra kendiliğinden söndü.

İzmir’de İklim Krizi Alarmı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi verilerine göre kentte sıcaklık artışı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

1990 yılında 35 dereceyi aşan sıcak gün sayısı 9 iken, 2024 yılında bu sayı 44 güne çıktı.

İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, iklim krizinin etkilerini net bir şekilde hissettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Artan sıcaklıklar yangın sezonunu uzattı. Haziran başında başlayan yangınlar, Eylül’de hâlâ devam ediyor. İzmir için yıkıcı bir yaz oldu. Geniş ormanlık alanlarımızı kaybettik.”

İtfaiye Güçleniyor: 154 Personel Alındı, 200 Kişilik Yeni Kadro Yolda

Yangınlarla mücadelede insan kaynağını güçlendirmek için önemli adımlar atıldığını belirten Korkmaz, 154 itfaiye personelinin alımının tamamlandığını, ayrıca 200 kişilik yeni kadro için onay alındığını açıkladı.

Bununla birlikte 40 yeni itfaiye aracının filoya katılması için ihale sürecinin başladığını duyurdu. Araçların bir kısmı kırsal bölgelerde kullanılmak üzere arazi tipi olacak.

Korkmaz, yangınlarla mücadelenin yalnızca itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü’nün çabalarıyla sınırlı kalamayacağını vurgulayarak, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların eğitilmesi gerektiğini söyledi:

“Köylülerimize yangın ve doğayı koruma eğitimleri veriyoruz. Yangınlar çok büyük bir tehdit haline geldi. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve bu mücadeleye katılması şart.”

25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası öncesinde konuşan Korkmaz, itfaiyeciliğin resmi olarak meslek sınıfına alınması gerektiğini vurguladı:

“İtfaiye sadece yangın söndüren bir kurum değil. Arama-kurtarma, sel ve su baskınları, trafik kazaları ve pek çok acil durumla ilgileniyoruz. 4,5 milyonluk İzmir’in güvenliği için 24 saat görevdeyiz. Artık bu hizmetlerin resmî olarak meslek grubuna dahil edilmesini istiyoruz.”

Korkmaz, orman yangınlarında kırsal kesimdeki vatandaşların gönüllü desteğine de dikkat çekerek,

“Yangın sırasında aileleriyle birlikte ellerinde süpürge ve dallarla yangına müdahale eden, bizlere yemek ve su getiren vatandaşlarımız büyük bir fedakârlık gösterdi. Bu dayanışma bizleri çok etkiledi,” dedi.

İzmir, 2025 yazını büyük kayıplarla geride bırakırken, önümüzdeki dönemlerde artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle itfaiye teşkilatının güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi kritik önem taşıyor.