İzmir’de aranan iki azılı suçlu, Güven Timleri ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler, 28 Aralık'ta Gaziemir ve Karşıyaka bölgelerinde gözaltına alındı.

Dolandırıcılık ve diğer suçlardan aranan iki şüpheli yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, 28 Aralık’ta Gaziemir ve Karşıyaka bölgelerinde yaptıkları operasyonla, 8 dolandırıcılık suçundan aranan E.C. ve 44 farklı suçtan aranan E.A.’yı kıskıvrak yakaladı. E.C., 15 yıl 3 ay 22 gün, E.A. ise 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu.

Ekiplerin titiz çalışması

Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir araştırma yürüterek, her iki şüpheliyi de saklandıkları yerlerde tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde, her iki zanlı da gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildiler

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Her iki zanlı da, haklarında kesinleşmiş hapis cezalarına çarptırılacak.