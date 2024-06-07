İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen aracın takibi gerçekleştirildi.

Dağıtım ağının önü kesildi

Geçtiğimiz gün Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Genellikle yüksek bağımlılık yapıcı özelliklere sahip olan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan sentetik bir uyuşturucu olan metamfetamin, gerçekleştirilen operasyonla bulundu. Bu operasyonla, İzmir'de potansiyel olarak büyük bir uyuşturucu dağıtım ağının önü kesilmiş oldu.

Araçta bulunan şüpheli, olay yerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.