İzmir'de bugün(8 Ocak Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 8 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 8 Ocak Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BİLGİN ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD.NO:77/A ALIAGA/IZMIR
 02326161312
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 DUYGU ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA BULVARI NO:63/A
 02324831263
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 YENİ KAYHAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 MİMAR SİNAN MH. CAN KULDUK SK NO:13/A-B
 02324633655
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 AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
 02324334322
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 HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:148/A
 02323425500
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 TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

 TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
 02328541657
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Ürkmez Kadın Tiyatrosu'ndan, huzurevi sakinlerine "Kadınlar Dünyası" oyunu Ürkmez Kadın Tiyatrosu'ndan, huzurevi sakinlerine "Kadınlar Dünyası" oyunu

 SIFA ECZANESİ - BALÇOVA

 ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA
 2322596379
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 HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 POLAT CAD. NO:99/A
 2322433293
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 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 GÜNDOĞDU ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPASLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:11/A
 02323717739
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 DUYGU ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUĞRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:9/A
 02326313200
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F
 02329998489
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 DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A
 BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI
 02323886000
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 IRMAK ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROGLU MAH.SAKARYA CAD.NO:275/2 SOK.NO:2/A BAYRAKLI
 PARK YANI ÇAMKIRAN
 2323473663
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 DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
 TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
 02323755247
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 PIRLANTA ECZANESİ - BOZYAKA

 GÜLYAKA MAH. 3012 SOK. NO:16 GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322270013
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 BUCA ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:2
 02324200572
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 ECEM ECZANESİ - BUCA 2

 KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:53/A
 ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ YANI
 02324538854
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 BURAK REİS ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFET PAŞA MH. 5256 SK. NO:11/B
 02324866493
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E
 2327120440
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 CEYLAN ECZANESİ - ÇEŞME

 CELAL BAYAR MAH. 5065 SOK. NO:31/B
 02327235311
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 HAYAT ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 BALATÇIK MAH. 8914 SOK. NO:6/A
 02323861942
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 YESIM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ANADOLU CAD. NO:830/B
 KAHVELER DURAĞI
 02323291731
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 CEM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. ÖĞRETMEN EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:65/A
 0530 173 13 44 (Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Sokağı)
 02323294344
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 BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
 02326713510
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 YASEMİN BİLGİN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KİBAR MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:429-499
 02322653332
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 NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A
 EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.
 02322281874
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 MAVİ EGE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SULTAN SELIM CAD. NO:220/A
 02324204451
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 KAYHAN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZI MAH. HASAN GÜVEN CAD. 104/A C BLOK
 ESKİ KAYMAKANLIK ARKASI SERBEST BÖLGE YOLU
 2322514426
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 BUCA SEBNEM ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MAH. 287/3 SK. NO:9/C
 0554 347 99 44
 02322750102
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 GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
 02324575774
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 REY ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MH. 7371/2 SK. NO:26/A GÜMÜŞPALA/İZMİR
 BAYRAKLI TÜNELLERİ ONUR MAH. ÇIKIŞI 16. NO LU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323636464
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 GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322341713
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 VENÜS ECZANESİ - HATAY

 FAHRETTİN ALTAY MAH. 65/12 SOK. NO:45/C
 02329994363
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 GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
 02322787840
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 LOKMAN HEKIM ECZANESİ - KARABAĞLAR

 GÜNALTAY MH. 4811 SK. NO:22/A
 02322655533
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 AKSOY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 AKSOY MAH. FAZIL BEY CAD. NO:87
 02323810260
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 BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A
 KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)
 02323643753
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 AYŞEN SÜYECE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:29/B
 02323236561
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 ÖRNEKKÖY ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MH. 6076/4 SK. NO:5/E
 MEDİKAL PARK HASTANESİ ÖNÜ
 02323652106
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 ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02328781001
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 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
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 KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
 2325723018
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 ANIL ECZANESİ - MENDERES

 GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
 02327823033
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 POLAT ECZANESİ - MENEMEN

 İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1A
 02325073507
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 ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
 Perla Süpermarket Yanı
 02329997395
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 TARÇIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOKAK NO:14/A GÜZELYALI KONAK
 02322468372
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 BAYRAM ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:241/A
 02322394939
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 GENÇER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 KUVVETLİ MH. MANYASI CD. NO:146/A
 02325459255
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 ÖMÜR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:34/A
 02325432442
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 TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
 2324790609
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 SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES CD.80/B
 02322812343
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 HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
 DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
 05302500041
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 MELTEM ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK CAD.NO:6
 2328927879
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 YENI ÜNAL ECZANESİ - ŞİRİNYER

 YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A
 TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI
 02324876395
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 SÖNMEZ ECZANESİ - TİRE

 BALCI CAD. 41
 2325124295
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 SEHER ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/
 İŞKUR SOKAĞI
 02328564099
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 TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI

 MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
 2328569595
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 URLA ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C
 02327546494
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
 02327552332
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 YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL

 356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK
 HALKTAN KURUYEMİŞ ARKA SOKAĞI
 02322617702
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 SARAOĞLU ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CAD. NO:406/B YENISEHIR KONAK
 02324495923
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 TAŞ ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:23/A YEŞİLYURT
 02322624757
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Kaynak: HABER MERKEZİ