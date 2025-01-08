İzmir'de bugün(8 Ocak Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 8 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 8 Ocak Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BİLGİN ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD.NO:77/A ALIAGA/IZMIR
02326161312
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DUYGU ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA BULVARI NO:63/A
02324831263
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YENİ KAYHAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
MİMAR SİNAN MH. CAN KULDUK SK NO:13/A-B
02324633655
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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
02324334322
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HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:148/A
02323425500
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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
02328541657
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SIFA ECZANESİ - BALÇOVA
ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA
2322596379
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HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ
POLAT CAD. NO:99/A
2322433293
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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
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GÜNDOĞDU ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPASLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:11/A
02323717739
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DUYGU ECZANESİ - BERGAMA
ERTUĞRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:9/A
02326313200
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F
02329998489
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DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A
BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI
02323886000
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IRMAK ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROGLU MAH.SAKARYA CAD.NO:275/2 SOK.NO:2/A BAYRAKLI
PARK YANI ÇAMKIRAN
2323473663
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DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
02323755247
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PIRLANTA ECZANESİ - BOZYAKA
GÜLYAKA MAH. 3012 SOK. NO:16 GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322270013
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BUCA ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:2
02324200572
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ECEM ECZANESİ - BUCA 2
KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:53/A
ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ YANI
02324538854
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BURAK REİS ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFET PAŞA MH. 5256 SK. NO:11/B
02324866493
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E
2327120440
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CEYLAN ECZANESİ - ÇEŞME
CELAL BAYAR MAH. 5065 SOK. NO:31/B
02327235311
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HAYAT ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
BALATÇIK MAH. 8914 SOK. NO:6/A
02323861942
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YESIM ECZANESİ - ÇİĞLİ
ANADOLU CAD. NO:830/B
KAHVELER DURAĞI
02323291731
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CEM ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. ÖĞRETMEN EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:65/A
0530 173 13 44 (Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Sokağı)
02323294344
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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ
ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR
02326713510
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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YASEMİN BİLGİN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KİBAR MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:429-499
02322653332
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NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA
EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A
EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.
02322281874
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MAVİ EGE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SULTAN SELIM CAD. NO:220/A
02324204451
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KAYHAN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZI MAH. HASAN GÜVEN CAD. 104/A C BLOK
ESKİ KAYMAKANLIK ARKASI SERBEST BÖLGE YOLU
2322514426
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BUCA SEBNEM ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MAH. 287/3 SK. NO:9/C
0554 347 99 44
02322750102
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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
02324575774
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REY ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MH. 7371/2 SK. NO:26/A GÜMÜŞPALA/İZMİR
BAYRAKLI TÜNELLERİ ONUR MAH. ÇIKIŞI 16. NO LU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323636464
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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322341713
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VENÜS ECZANESİ - HATAY
FAHRETTİN ALTAY MAH. 65/12 SOK. NO:45/C
02329994363
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GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI
02322787840
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LOKMAN HEKIM ECZANESİ - KARABAĞLAR
GÜNALTAY MH. 4811 SK. NO:22/A
02322655533
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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AKSOY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
AKSOY MAH. FAZIL BEY CAD. NO:87
02323810260
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BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A
KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)
02323643753
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AYŞEN SÜYECE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:29/B
02323236561
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ÖRNEKKÖY ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MH. 6076/4 SK. NO:5/E
MEDİKAL PARK HASTANESİ ÖNÜ
02323652106
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ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA
SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A
2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI
02328781001
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
2325723018
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ANIL ECZANESİ - MENDERES
GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
02327823033
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POLAT ECZANESİ - MENEMEN
İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1A
02325073507
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ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
Perla Süpermarket Yanı
02329997395
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TARÇIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOKAK NO:14/A GÜZELYALI KONAK
02322468372
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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BAYRAM ECZANESİ - NARLIDERE
ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:241/A
02322394939
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GENÇER ECZANESİ - ÖDEMİŞ
KUVVETLİ MH. MANYASI CD. NO:146/A
02325459255
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ÖMÜR ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:34/A
02325432442
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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI
2324790609
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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES CD.80/B
02322812343
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HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A
DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)
05302500041
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MELTEM ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK CAD.NO:6
2328927879
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YENI ÜNAL ECZANESİ - ŞİRİNYER
YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A
TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI
02324876395
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SÖNMEZ ECZANESİ - TİRE
BALCI CAD. 41
2325124295
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SEHER ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/
İŞKUR SOKAĞI
02328564099
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TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI
MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6
2328569595
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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URLA ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C
02327546494
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A
02327552332
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YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL
356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK
HALKTAN KURUYEMİŞ ARKA SOKAĞI
02322617702
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
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SARAOĞLU ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CAD. NO:406/B YENISEHIR KONAK
02324495923
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TAŞ ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:23/A YEŞİLYURT
02322624757
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