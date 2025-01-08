İzmir'de bugün(8 Ocak Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 8 Ocak'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 8 Ocak Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BİLGİN ECZANESİ - ALİAĞA

KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD.NO:77/A ALIAGA/IZMIR

02326161312

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DUYGU ECZANESİ - ALSANCAK

MİMAR SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA BULVARI NO:63/A

02324831263

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YENİ KAYHAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

MİMAR SİNAN MH. CAN KULDUK SK NO:13/A-B

02324633655

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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A

02324334322

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HARİKA ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:148/A

02323425500

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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A

02328541657

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SIFA ECZANESİ - BALÇOVA

ATA CAD. NO:56/A BALÇOVA

2322596379

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HISAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ

POLAT CAD. NO:99/A

2322433293

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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR

02325813782

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GÜNDOĞDU ECZANESİ - BAYRAKLI

ALPASLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:11/A

02323717739

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DUYGU ECZANESİ - BERGAMA

ERTUĞRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD. NO:9/A

02326313200

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F

02329998489

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DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A

BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI

02323886000

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IRMAK ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROGLU MAH.SAKARYA CAD.NO:275/2 SOK.NO:2/A BAYRAKLI

PARK YANI ÇAMKIRAN

2323473663

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DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A

TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI

02323755247

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PIRLANTA ECZANESİ - BOZYAKA

GÜLYAKA MAH. 3012 SOK. NO:16 GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322270013

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BUCA ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:2

02324200572

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ECEM ECZANESİ - BUCA 2

KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:53/A

ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ YANI

02324538854

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BURAK REİS ECZANESİ - ÇAMDİBİ

RAFET PAŞA MH. 5256 SK. NO:11/B

02324866493

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E

2327120440

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CEYLAN ECZANESİ - ÇEŞME

CELAL BAYAR MAH. 5065 SOK. NO:31/B

02327235311

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HAYAT ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

BALATÇIK MAH. 8914 SOK. NO:6/A

02323861942

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YESIM ECZANESİ - ÇİĞLİ

ANADOLU CAD. NO:830/B

KAHVELER DURAĞI

02323291731

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CEM ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH. ÖĞRETMEN EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:65/A

0530 173 13 44 (Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Sokağı)

02323294344

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BIRSEN ECZANESİ - DİKİLİ

ISMET PASA MAH S.SAMI AKBULUT CAD. NO:46/A DIKILI/IZMIR

02326713510

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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YASEMİN BİLGİN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KİBAR MAH. ESKİ İZMİR CAD. NO:429-499

02322653332

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NATUREL ECZANESİ - EŞREFPAŞA

EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A

EŞREFPAŞA CAD. İŞ BANKASI VE PEHLİVANOĞLU MARKET ARASINDA.

02322281874

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MAVİ EGE ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SULTAN SELIM CAD. NO:220/A

02324204451

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KAYHAN ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZI MAH. HASAN GÜVEN CAD. 104/A C BLOK

ESKİ KAYMAKANLIK ARKASI SERBEST BÖLGE YOLU

2322514426

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BUCA SEBNEM ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MAH. 287/3 SK. NO:9/C

0554 347 99 44

02322750102

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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A

02324575774

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REY ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ONUR MH. 7371/2 SK. NO:26/A GÜMÜŞPALA/İZMİR

BAYRAKLI TÜNELLERİ ONUR MAH. ÇIKIŞI 16. NO LU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323636464

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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322341713

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VENÜS ECZANESİ - HATAY

FAHRETTİN ALTAY MAH. 65/12 SOK. NO:45/C

02329994363

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GÖKSEL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:283/A

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KARŞISI

02322787840

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LOKMAN HEKIM ECZANESİ - KARABAĞLAR

GÜNALTAY MH. 4811 SK. NO:22/A

02322655533

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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AKSOY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

AKSOY MAH. FAZIL BEY CAD. NO:87

02323810260

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BULVAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULV. NO:1/2A

KARŞIYAKA BELEDİYESİ YANI(KARŞIYAKA ADLİYE KARŞISI)

02323643753

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AYŞEN SÜYECE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MAH. GİRNE BULVARI NO:29/B

02323236561

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ÖRNEKKÖY ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

İMBATLI MH. 6076/4 SK. NO:5/E

MEDİKAL PARK HASTANESİ ÖNÜ

02323652106

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ÖZEN ECZANESİ - KEMALPAŞA

SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A

2 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI

02328781001

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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR

2326874342

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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B

2325723018

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ANIL ECZANESİ - MENDERES

GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B

02327823033

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POLAT ECZANESİ - MENEMEN

İSMET İNÖNÜ MAH. 1271/1 SOK. NO:2/1A

02325073507

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ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B

Perla Süpermarket Yanı

02329997395

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TARÇIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

34 SOKAK NO:14/A GÜZELYALI KONAK

02322468372

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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1

0536 721 87 87

02327378383

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BAYRAM ECZANESİ - NARLIDERE

ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:241/A

02322394939

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GENÇER ECZANESİ - ÖDEMİŞ

KUVVETLİ MH. MANYASI CD. NO:146/A

02325459255

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ÖMÜR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:34/A

02325432442

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TOPRAK ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA MAH. PINAR CAD. 3/A PINARBASI

2324790609

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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES CD.80/B

02322812343

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HİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. BEYLER CAD. NO:8/A

DEVLET HASTANESİ YANI(05302500041)

05302500041

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MELTEM ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK CAD.NO:6

2328927879

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YENI ÜNAL ECZANESİ - ŞİRİNYER

YİĞİTLER MH..MENDERES CAD. NO:188/A

TEKNOSA SIRASI ROSMAN YANI

02324876395

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SÖNMEZ ECZANESİ - TİRE

BALCI CAD. 41

2325124295

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SEHER ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MH.ERDİNÇ TEKERLİ CD. NO:30/

İŞKUR SOKAĞI

02328564099

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TORBALI DEVA ECZANESİ - TORBALI

MURATBEY MH.DOGAN BURSALIOGLU CD.NO.22/6

2328569595

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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URLA ECZANESİ - URLA

HACI İSA MAH. NECATİ CUMALI CAD. NO:18/C

02327546494

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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BENGİ ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A

02327552332

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YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL

356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK

HALKTAN KURUYEMİŞ ARKA SOKAĞI

02322617702

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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SARAOĞLU ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CAD. NO:406/B YENISEHIR KONAK

02324495923

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TAŞ ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ESENLİK MAH. ANT CAD. NO:23/A YEŞİLYURT

02322624757

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