Çeşme ve Seferihisar açıklarında 36 göçmen kurtarılırken, karada ve denizde 84 göçmen yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 7 çocuk bulunuyordu.
Aynı bölgede başka bir lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilince ekipler yönlendirildi. 2’si çocuk 40 göçmen yakalandı.
Seferihisar’da karada bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi ve İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Operasyonda 11’i çocuk 44 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheliler jandarma gözetimine alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.