 AKTAŞ ECZANESİ - ALİAĞA

 YENİ MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CAD. NO:33/F
 (05423191878)
 05423191878
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 SUBAŞI ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MAH. IŞILAY SAYGIN SOK. NO:2/A
 02324633271
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 FAKÜLTE ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN SOK. NO:30/A
 02324846992
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 ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPAŞA CD. 193/A
 02324334601
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 FİLİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-4 MH. 1024 SK. 97 BLOK NO:3/A
 SAĞLIK OCAĞI YAN BİNASININ ALTI
 02323511020
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 ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
 Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
 02328546324
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 EGE ILKER ECZANESİ - BALÇOVA

 FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11
 2322786565
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 AYSU ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/9 SK. NO:16/A AKEVLER
 02322469190
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 HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

 MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
 02325816362
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 KARADAĞ ECZANESİ - BAYRAKLI

 ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A
 Sancak Camii Arkası
 02323419490
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 MEVSİM ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUŞ MAH. KINIK CAD. NO. 141/B
 02326315478
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1

 456 SOK.NO.17/B
 2323736486
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 ELİF SAĞSÖZ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. 168 SOK. NO:8/E
 EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YAKINI BORNOVA METRO KARŞISI
 02323421054
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 BAYRAKLI PLAZA ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAH. 286/1 SOK. NO:13/C
 02325029581
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 DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
 TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
 02323755247
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 ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
 02322503988
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 LEMAN ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A
 Eski Site Fırını Yanı Şehitler Parkı Çaprazı
 02324263656
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 BALIM ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIPINAR MAH. 254 SOK. NO:278/A
 BUCA-GAZİEMİR DOLMUŞLARI SON DURAĞI, FATİH FIRIN KARŞISI
 05068388250
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 AKGÜN ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 RAFETPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:153/A
 YEŞİLOVA SÜRÜCÜ KURSU YANI
 02324626484
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 CEYLAN ECZANESİ - ÇEŞME

 CELAL BAYAR MAH. 5065 SOK. NO:31/B
 02327235311
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 SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
 02323841515
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 ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ

 MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
 2323624818
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 SEVCAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8821 SK. NO:10/A
 EGEKENT SAĞLIK OCAĞI YANI
 02323766621
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 DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
 02326718188
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
 LİSE KARŞISI
 02322716882
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 VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:55/B
 EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ YANI
 02322758288
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 YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
 Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
 02324400205
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 AKIN ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MAH. KEMAL REİS CAD. NO:26/B
 02322510064
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 SEDEF ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 637/4 SOKAK NO:(103-107)B
 SALI PAZARI MARKET ÇAPRAZI
 02322767000
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 ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ADALET CD. NO:41/B
 KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02324333352
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 DERİN ECZANESİ - ÖZDERE

 ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
 02327974318
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 ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B
 02323632484
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 İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
 02322341412
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 YENİ HATAY ECZANESİ - HATAY

 ÇANKAYA MAH. 131 SK. 85/C
 HATAY SAĞLIK OCAĞI YANI
 02324898678
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 TÜRKAN ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAAH.SIMSEK SOK.NO:29/C
 02322778317
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 GÜRSES ECZANESİ - KARABAĞLAR

 BARIŞ MH. 4545 SK. NO:38/A
 İLKKURŞUN ÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 02322552554
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İYİ Partili Doğan: "Dezenformasyon yerine elinizdeki delilleri yargıya sunun" İYİ Partili Doğan: "Dezenformasyon yerine elinizdeki delilleri yargıya sunun"

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 ALAYBEY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TUNA MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET KONUKSEVER SOKAK NO:39/A
 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323810729
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 YENİ FİGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. ŞEHİT İBRAHİM ER SOK. NO:137/A
 02323661761
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 DERMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 GİRNE BULVARI NO:77/A
 YAPI KREDİ BANKASI VE İŞBANKASI KARSISI
 02323236980
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 CANGÜL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:28/A
 02323664545
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 NIF ECZANESİ - KEMALPAŞA

 134 SOKAK NO:9/AKEMALPASA-IZMIR
 2328784366
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 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
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 DEVA ECZANESİ - KİRAZ

 HOCA IBRAHIM CD.3
 2325723162
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 ANIL ECZANESİ - MENDERES

 GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
 02327823033
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 ÖZGE ECZANESİ - MENDERES

 CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
 02325028584
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 ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B
 2328320220
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 SELMA YILMAZ ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. C4 BLOK NO:2/AA
 05456401594
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 ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI
 GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI
 2322461246
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A
 NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI
 02322380023
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 EVIN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 EMMİOĞLU MH.HÜRRIYET MEYD.35
 İZMİR YOLU ÜZERİNDE TÜRK TELEKOM BİNA KARŞISI
 02325431522
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES CD.80/B
 02322812343
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 SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A
 02327434060
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 ARAT ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:8/A SELÇUK
 02328929542
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 YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
 02324523526
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 GÜNER ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1
 02325112598
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 TERCAN ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 METROPOLİS BULV. TORBALI MAH.NO:52/A-35
 KİPA YOLU ÜZERİ SAĞLIK OCAĞI ÇAPRAZI
 02328554240
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 DERMAN ECZANESİ - TORBALI

 ATATÜRK MAH. 1551 SOK. NO:18/A
 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324586265
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 TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
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 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 ZAFER ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
 02327541128
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 KILIÇ ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELIEVLER 502/4 SOK.NO:30/B
 B.EVLER SO KARŞISI
 2322506600
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448
 02324583321
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 NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
 02322564247
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Kaynak: HABER MERKEZİ