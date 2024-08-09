AKTAŞ ECZANESİ - ALİAĞA
YENİ MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CAD. NO:33/F
(05423191878)
05423191878
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SUBAŞI ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MAH. IŞILAY SAYGIN SOK. NO:2/A
02324633271
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FAKÜLTE ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN SOK. NO:30/A
02324846992
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ALTINDAG ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPAŞA CD. 193/A
02324334601
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FİLİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-4 MH. 1024 SK. 97 BLOK NO:3/A
SAĞLIK OCAĞI YAN BİNASININ ALTI
02323511020
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ESİN ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MH. BARIŞ MANÇO CD. NO:16/A AYRANCILAR
Ayrancılar Merkez Camii çapraz karşısı, Ayrancılar Orta Okulu karşısı
02328546324
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EGE ILKER ECZANESİ - BALÇOVA
FEVZIÇAKMAK MH.CENGIZ TOPEL SOK.NO:11
2322786565
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AYSU ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/9 SK. NO:16/A AKEVLER
02322469190
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HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR
MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
02325816362
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KARADAĞ ECZANESİ - BAYRAKLI
ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A
Sancak Camii Arkası
02323419490
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MEVSİM ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUŞ MAH. KINIK CAD. NO. 141/B
02326315478
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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
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ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1
456 SOK.NO.17/B
2323736486
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ELİF SAĞSÖZ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. 168 SOK. NO:8/E
EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YAKINI BORNOVA METRO KARŞISI
02323421054
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BAYRAKLI PLAZA ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAH. 286/1 SOK. NO:13/C
02325029581
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DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
02323755247
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ÖZHAYAT ECZANESİ - BOZYAKA
ESKIIZMIR CAD. NO:61/F
02322503988
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LEMAN ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A
Eski Site Fırını Yanı Şehitler Parkı Çaprazı
02324263656
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BALIM ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIPINAR MAH. 254 SOK. NO:278/A
BUCA-GAZİEMİR DOLMUŞLARI SON DURAĞI, FATİH FIRIN KARŞISI
05068388250
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AKGÜN ECZANESİ - ÇAMDİBİ
RAFETPAŞA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:153/A
YEŞİLOVA SÜRÜCÜ KURSU YANI
02324626484
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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CEYLAN ECZANESİ - ÇEŞME
CELAL BAYAR MAH. 5065 SOK. NO:31/B
02327235311
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SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
02323841515
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ATADENIZ ECZANESİ - ÇİĞLİ
MALTEPE MAH. 8104 SOKAK NO:16/A ÇIGLI
2323624818
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SEVCAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
8821 SK. NO:10/A
EGEKENT SAĞLIK OCAĞI YANI
02323766621
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DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B
02326718188
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
LİSE KARŞISI
02322716882
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VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:55/B
EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ YANI
02322758288
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YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
02324400205
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AKIN ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MAH. KEMAL REİS CAD. NO:26/B
02322510064
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SEDEF ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 637/4 SOKAK NO:(103-107)B
SALI PAZARI MARKET ÇAPRAZI
02322767000
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ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADALET CD. NO:41/B
KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02324333352
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DERİN ECZANESİ - ÖZDERE
ÇUKURALTI MH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:98/B
02327974318
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ADA ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
POSTACILAR MAH. 7664 SOK. NO:36/B
02323632484
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İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
02322341412
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YENİ HATAY ECZANESİ - HATAY
ÇANKAYA MAH. 131 SK. 85/C
HATAY SAĞLIK OCAĞI YANI
02324898678
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TÜRKAN ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAAH.SIMSEK SOK.NO:29/C
02322778317
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GÜRSES ECZANESİ - KARABAĞLAR
BARIŞ MH. 4545 SK. NO:38/A
İLKKURŞUN ÖĞRETİM OKULU KARŞISI
02322552554
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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ALAYBEY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TUNA MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET KONUKSEVER SOKAK NO:39/A
6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323810729
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YENİ FİGEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. ŞEHİT İBRAHİM ER SOK. NO:137/A
02323661761
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DERMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
GİRNE BULVARI NO:77/A
YAPI KREDİ BANKASI VE İŞBANKASI KARSISI
02323236980
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CANGÜL ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:28/A
02323664545
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NIF ECZANESİ - KEMALPAŞA
134 SOKAK NO:9/AKEMALPASA-IZMIR
2328784366
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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DEVA ECZANESİ - KİRAZ
HOCA IBRAHIM CD.3
2325723162
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ANIL ECZANESİ - MENDERES
GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
02327823033
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ÖZGE ECZANESİ - MENDERES
CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA
02325028584
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ALTINBILEK ECZANESİ - MENEMEN
ESATPASA MAH. ATATÜRK CAD. NO:100/B
2328320220
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SELMA YILMAZ ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7124 SOK. C4 BLOK NO:2/AA
05456401594
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ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI
GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI
2322461246
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A
NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI
02322380023
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EVIN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
EMMİOĞLU MH.HÜRRIYET MEYD.35
İZMİR YOLU ÜZERİNDE TÜRK TELEKOM BİNA KARŞISI
02325431522
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES CD.80/B
02322812343
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SILA ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MH. 52 SK. NO:1/A
02327434060
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ARAT ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:8/A SELÇUK
02328929542
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YENİ SEVİNÇ ECZANESİ - ŞİRİNYER
347 SOK. NO:73/A KOCATEPE CAD. SIRINYER
02324523526
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GÜNER ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MH.ISTASYON CAD.86/1B BLOK NO:1
02325112598
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TERCAN ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
METROPOLİS BULV. TORBALI MAH.NO:52/A-35
KİPA YOLU ÜZERİ SAĞLIK OCAĞI ÇAPRAZI
02328554240
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DERMAN ECZANESİ - TORBALI
ATATÜRK MAH. 1551 SOK. NO:18/A
3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324586265
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TOPKAYA ECZANESİ - İSKELE
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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ZAFER ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
02327541128
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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KILIÇ ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELIEVLER 502/4 SOK.NO:30/B
B.EVLER SO KARŞISI
2322506600
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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448
02324583321
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NİHAL ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT
02322564247
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