İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, kentte Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane’den Cumhuriyet Meydanı’na uzanan yürüyüşte 350 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşındı.

Kutlamalar tarihi güzergahta başladı

Sabah saat 09.00’da, Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de şehre girdiği Basmane Karakolu önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini kapsayan güzergâhta yüzlerce İzmirli, 350 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Katılım yoğun oldu

Zafer Yürüyüşü’ne AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bando saldırı nedeniyle yer almadı

Kutlamalarda, Balçova’da dün yaşanan ve iki polisin şehit olduğu saldırı nedeniyle bando takımı yer almadı.

Atatürk anıtına çelenk sunuldu

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert tarafından çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.