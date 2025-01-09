İzmir'de 9 Ocak Perşembe günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 9 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 7 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYINDIR KIZILCAOVA 09.01.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ BADEMLİ 09.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA CUMHURİYET, İNÖNÜ 09.01.2025 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 09.01.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ TAŞLIYATAK 08.01.2025 saat 12:00 ile 09.01.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 5 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ OLGUNLAR 08.01.2025 saat 12:00 ile 09.01.2025 saat 16:00 arasında yaklaşık 1 gün 4 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ HACIHASAN, KEMER, YILANLI, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR 09.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. TORBALI YAZIBAŞI, İSTİKLAL 09.01.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.