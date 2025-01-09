9 Ocak Perşembe günü İzmir'de hava durumu, sabah saatlerinden itibaren değişken bulutlulukla başlayacak. Gün boyunca yer yer güneşin yüzünü göstereceği şehirde, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sabah 09.00 ile 12.00 arasında 15 derece olarak ölçülecek sıcaklık, hissedilen sıcaklıkla aynı düzeyde kalacak ve nem oranı %81 seviyesinde olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 18 dereceye çıkarken, nem oranı %74'e düşecek, bu saatlerde hava biraz daha kurak hissedilebilir.

Öğleden sonra 15.00'e kadar 16 derece sıcaklıkla devam edecek olan hava, akşamüstü itibarıyla 14 dereceye düşecek ve nem oranı %89'a yükselecek. Bu, havanın oldukça nemli olacağını ve serinlemeye başlayacağını gösteriyor.

Akşam 18.00'den itibaren sıcaklık 12 dereceye kadar düşerken, nem oranı %96'ya çıkacak. Yüksek nem, soğuk hava ile birleştiğinde sis oluşum riskini artırabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12 derece civarında stabil kalacak.

Rüzgarın genelde hafif seviyelerde esmesi bekleniyor; ortalama hızı 3 ila 6 km/sa arasında değişirken, en yüksek rüzgar hızının 16 km/sa'ya ulaşması öngörülüyor. Rüzgarın yönü gün boyunca değişkenlik gösterecek.

İzmir'de 5 günlük hava tahmini

İzmir'de yaşayanlar ve şehre dışarıdan gelecek olanlar için, gün boyunca serin ve nemli bir hava koşuluna hazırlıklı olmaları önerilir. Yüksek nem oranı nedeniyle sıcaklık daha düşük hissedilebilir, bu yüzden kat kat giyinmek faydalı olabilir.