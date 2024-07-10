İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim sürecinde sözünü verdiği toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma sistemi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. UKOME’de kararın oy birliği ile çıkmasında, Bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle katkı veren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya çok teşekkür eden Başkan Tugay, “Değerli hemşehrilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir” dedi. 90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi, Başkan Tugay’ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme geldi. Daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilmesi nedeniyle Başkan Tugay’ın “Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz” dediği teklif, bu defa oybirliğiyle kabul edildi.

Başkan Tugay’ın göreve gelmesinin ardından, 15 Mayıs ve 14 Haziran tarihlerinde düzenlenen UKOME toplantılarında da sunulan teklif, merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin olumsuz oylarıyla reddedilmişti.

BAŞKAN TUGAY: ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN Kararı değerlendiren Başkan Tugay, “Seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. UKOME’de kararın oy birliği ile çıkmasında, Bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle katkı veren AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı’ya çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir” dedi.

BAŞKANIN İMZASIYLA HAYATA GEÇECEK 90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, UKOME kararını onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.