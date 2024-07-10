İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve toplu ulaşımda 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyan sistemde önemli bir gelişme yaşandı. Teklif, UKOME tarafına iletildi ancak uygulamanın başlama tarihi henüz belirlenmedi.

Teklif UKOME’den geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafına 3. kez gönderildi. Bu sabah toplanan kurulun aktardığına göre uygulamanın başlama tarihi henüz netleşmedi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın onayı bekleniyor.

Daha önce iki kez reddedildi

Başkan Cemil Tugay, bu teklifin daha önce iki kez merkezi idare temsilcilerinin oylarıyla reddedildiğini belirterek, "90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak sağlayacak düzenleme teklifini bir kez daha UKOME Genel Kurulu’na getirdik ve teklifimiz bir kez daha merkezi idare temsilcilerinin oylarıyla reddedildi" açıklamasında bulunmuştu.