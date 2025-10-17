Bornova’da bir fabrikanın bacasında mahsur kalan iki işçi, İzmir İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin yaklaşık dört saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Fabrika bacasında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Bornova’da Ankara Caddesi üzerindeki bir çimento fabrikasına ait 70 metre yüksekliğindeki bacada, temizlik yapmak için çıkan iki işçi, iskelenin çökmesi sonucu yaklaşık 10 metre aşağıya düşerek mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

90 metrelik merdivenli araç kullanıldı

Ekipler, 90 metrelik merdivenli aracı kullanarak bacanın üst kısımlarına ulaştı ve işçilere yöneldi. Yaklaşık dört saat süren titiz ve kontrollü çalışmalar sonucunda işçiler güvenli bir şekilde bacadan indirildi.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Operasyon sonrası, işçiler tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.