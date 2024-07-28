İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 94 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, internet sitesinde yaptığı açıklamada, olayın detaylarını paylaştı.

Çeşme'de 66 göçmen can pazarından kurtarıldı

Çeşme ilçesi açıklarında, can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik gemisi bölgeye sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve can salları içinde mahsur kalan 17'si çocuk toplam 66 göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.

Seferihisar'da 28 göçmen umuda yolculukta yakalandı

Benzer bir olay Seferihisar açıklarında da yaşandı. Yunanistan unsurları tarafından geri itilen bir lastik botta bulunan 8'i çocuk 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi

Kurtarılan tüm göçmenler, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.