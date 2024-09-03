İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-24" operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Ülke genelinde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 878 şüpheli yakalandı, bin 975 silah ele geçirildi.

Operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Mercek-24" operasyonlarının başarılı bir şekilde sonuçlandığını bildirdi. Operasyonlar, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin iş birliğiyle yürütüldü.

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, operasyonlarda toplamda 1.975 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında 975 ruhsatsız tabanca, 410 kurusıkı tabancadan çevrilmiş tabanca, 33 uzun namlulu tüfek ve 558 ruhsatsız av tüfeği bulunuyor. Ayrıca, bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şehir bazında ele geçirilen silahlar ve gözaltı sayıları

İstanbul: 159 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi; 227 şüpheli gözaltına alındı.

159 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi; 227 şüpheli gözaltına alındı. Adana: 61 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi; 90 şüpheli gözaltına alındı.

61 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi; 90 şüpheli gözaltına alındı. İzmir: 57 tabanca, 26 av tüfeği ele geçirildi; 94 şüpheli gözaltına alındı.

57 tabanca, 26 av tüfeği ele geçirildi; 94 şüpheli gözaltına alındı. Mardin: 45 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi; 15 şüpheli gözaltına alındı.

45 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi; 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara: 41 tabanca, 36 av tüfeği ele geçirildi; 97 şüpheli gözaltına alındı.