Büşra Babur/ Özel Haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çim Konserleri serisi kapsamında sahne alan A Capella Gramofon ve Cavernas Band, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayarak İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Geçtiğimiz ay Yunanistan’da düzenlenen “42. International Choral Competition of Preveza”de Türkiye’yi başarıyla temsil ederek bronz madalya ile dönen A Capella Gramofon korosu, Cavernas Band ile aynı sahnede buluştu.

Etkileyici sahne performansı

İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde eksikliği hissedilen a capella koro müziğini icra etmek amacıyla, çok sesli müziğe gönül vermiş amatör koristlerin katılımıyla, Türker Barmanbek’in sanat yönetmenliği ile 2012 yılında çalışmalarına başlayan A Capella Gramofon etkileyici sahne performansıyla dinleyicileri adeta büyüledi.

Dinleyenler eğlencenin doruklarına çıktı

Muhteşem konser A Capella Gromofon korosunun sevilen müzikleriyle başladı. Ardından Cavernas Band’ın solisti ile devam eden konser İzmirlileri eğlencenin doruklarına çıkardı. Sahne kapanışını duyuran Cavernas Band’ın solistine bir daha bir daha tezahüratlarıyla dinleyenlerden alkışlarla karşılık geldi. İstekleri kırmayan A Capella Gramofon ve Cavernas Band bir süre daha sahneden inmeyerek geceye renk katmaya devam etti.

A Capella Gramofon ve Cavernas Band, müzikseverlerin kulaklarının pasını silerek keyif dolu bir akşam yaşattı.