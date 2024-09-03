ABD'nin İsrail'i koruma amacıyla bölgeye gönderdiği USS Wasp adlı amfibi hücum gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesi, kentte büyük yankı uyandırdı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, bu duruma sert tepki göstererek bir dizi eylem başlattı.

Emperyalistlere geçit yok!

TKP İzmir İl Örgütü, "Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz" diyerek başlattığı protesto kapsamında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kitlesel bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş esnasında İzmir sokaklarında gezen ABD askerleri ile karşılaşan grup, dört askere yumurtalı saldırıda bulundu.

Onur nöbeti başladı

Eylemciler, USS Wasp gemisi limandan ayrılana kadar her gün saat 10.00'da İzmir Limanı önünde "onur nöbeti" tutacaklarını açıkladı. TKP İzmir İl Örgütü, bugün itibarıyla nöbetine başlamış durumda. İzmir'in gündeminde geniş yankı bulan bu eylemler, önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor.