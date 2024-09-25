İzmir’in Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından evde hareketsiz halde bulunan 65 yaşındaki Sabiha T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olayda, Emrah T. annesi Sabiha T.'yi odasında hareketsiz halde buldu. Endişeyle durumu sağlık ekiplerine bildiren oğul, kısa süre içinde olay yerine gelen ambulansla annesinin hastaneye kaldırılmasına tanıklık etti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Sabiha T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi

Hayatını kaybeden Sabiha T.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın kesin nedenini aydınlatmak için polis tarafından soruşturma başlatıldı. İlk bulgulara göre, olayın doğal sebeplerden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.