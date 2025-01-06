İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu arasında imzalanan "Adalete Erişim Protokolü" ile dezavantajlı gruplara hukuki destek sağlanacak.

İzmir’de adalete erişim artık daha kolay: Yeni protokol imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal devlet ilkesini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Belediye ile İzmir Barosu arasında imzalanan “Adalete Erişim Protokolü” sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hukuki haklarını daha kolay bir şekilde öğrenebilecek ve adli yardım alabilecek. Protokol, özellikle kadınlar, çocuklar ve ekonomik güçlük çeken dezavantajlı gruplara yönelik büyük bir fırsat sunuyor.

Adalete erişimde yeni bir dönem başlıyor: İzmir’de sosyal adalet artıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz’ın imzaladığı protokolle, adalete erişim konusunda yaşanan engellerin kaldırılması amaçlanıyor. İzmir'deki vatandaşlar, hukuki destek almakta zorlanan kesimler, avukatlar ve sosyal hizmetler uzmanları ile birlikte adalete daha kolay ulaşabilecek. Protokolün odak noktası, ekonomik zorluklar yaşayan kişilerin ve korunmaya muhtaç bireylerin, hukuki hizmetlere kolay erişimini sağlamak.

Dezavantajlı gruplara yönelik hukuki destek ve adli yardım

Protokol, dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik özel olarak hazırlanan adli yardım hizmetlerini de içeriyor. İzmir Barosu’nun Adli Yardım Servisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nün birlikte yürütüleceği projeyle, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere yasal haklarını bilmeyen bireylere hukuki bilgi aktarılacak ve avukatlardan destek alınması sağlanacak.

Adaletin erişilebilir olması için İzmir'den güçlü bir adım

Bu protokol, İzmir’in her köşesinde sosyal devlet ilkelerinin uygulanmasını ve anayasal hakların hayata geçirilmesini amaçlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu arasındaki bu önemli işbirliği, adaletin daha ulaşılabilir hale gelmesini sağlarken, İzmirli yurttaşların yasal haklarına kolayca erişmesini destekleyecek.