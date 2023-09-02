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Kokteylden sonra açılış konuşmasını yapan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, yeni atanan cumhuriyet başsavcısı ile İzmir halkına en güzel şekilde adli hizmet sunmaya gayret edeceklerini belirtti.

Fuayede düzenlenen kokteyl de İzmir il protokolü, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, hakim , cumhuriyet savcıları ve avukat lar bir araya geldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023-2024 adli yıl açılışı dolayısıyla Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) resepsiyon verdi.