Sistem sayesinde, telefon hatları devre dışı kalsa bile belediye birimleri ve kurumlar arasında anında iletişim kurulabiliyor.

Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından 2011 yılında hayata geçirilen sistem, yıllar içinde yenilenerek büyütüldü. Başlangıçta 13 noktada hizmet veren altyapı, bugün 30 ilçede 28 istasyonla kesintisiz haberleşme sağlıyor. İlçe belediyeler arasında da doğrudan iletişim kurulabilmesine olanak tanıyan sistem, özellikle yaz aylarında artan yangınlarla mücadelede kritik rol oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, sistemin afetlerde can güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı:

“Operatörlerin devre dışı kaldığı anlarda bile telsiz sistemimiz aktif. Kentin yüzde 90’ını kapsayan 28 istasyonumuz var. Önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 100’e tamamlamayı hedefliyoruz. Tümüyle kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir sistem.”

Karahan, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangınları hatırlatarak, “Ormanlarımızı kaybettik ama telsiz haberleşmemizin kesilmemesi sayesinde ekiplerimiz arasında koordinasyon sorunu yaşanmadı. Afet anlarında bu sistem, can güvenliği için en önemli kriter” diye konuştu.

Büyükşehir’in haberleşme altyapısı; İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve ilçe belediyelerinin yanı sıra kamu güvenliği kurumlarıyla da entegre çalışıyor. Sistem üzerinden toplam 5 bin 100 el ve araç telsizi aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokolle Büyükşehir’in 11 telsiz kulesi ortak kullanıma açıldı. Banliyö ve metro hatlarında ise 4 telsiz röle istasyonu ile kesintisiz haberleşme sağlanıyor.

Enerji kesintilerine karşı yedekli altyapı ile donatılan istasyonlar, jeneratör ve yakıt tankları sayesinde 15 gün boyunca kesintisiz çalışmaya devam edebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca geçtiğimiz aylarda üç adet Acil Durum Haberleşme Römorkunu hizmete aldı. Bu römorklar; internet erişimi, mobil şarj istasyonları, anons ve aydınlatma sistemleri, kamera ve jeneratör gibi donanımlarla afet anlarında hem saha ekiplerine hem de vatandaşlara destek sağlıyor.

Türkiye’de bu özelliklere sahip entegre bir sistemi hayata geçiren ilk yerel yönetim olduklarını belirten yetkililer, İzmir’i afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmaların süreceğini ifade etti.