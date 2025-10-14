İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı tatbikat programı kapsamında, Manisa merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan bölgesel masa başı ve saha tatbikatı, İzmir’de gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonundaki çalışmalarda, enkazdan yaralı tahliyesi ve helikopter destekli kurtarma operasyonları yapıldı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), olası bir büyük depreme hazırlık amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat düzenledi. Senaryo gereği Manisa merkezli 6.6 büyüklüğünde bir depremin ardından İzmir genelinde kriz yönetimi, arama kurtarma ve tahliye çalışmaları başlatıldı.

Deprem sonrası ilk dakikalarda AFAD İl Müdürlüğü’nde emniyet, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerinin katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Ardından arama kurtarma ekipleri sahaya yönlendirildi.

Menemen ilçesinde düzenlenen saha tatbikatında, yıkılmış bina enkazlarında arama kurtarma köpekleri ve ileri teknolojik cihazlar kullanıldı. Enkaz altındaki cansız mankenler ekiplerce çıkarıldı. Çatıya çıkarılan bir yaralı manken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterle gerçekleştirilen operasyonla tahliye edildi.

Vali Dr. Süleyman Elban’ın sevk ve idaresinde yapılan tatbikata, İzmir’in 20 ilçesi dahil edildi. İlçe AFAD yönetim merkezleri faaliyete geçirildi, video konferans sistemiyle ilçelerden anlık bilgiler alındı.

Tatbikata 82 kurum ve kuruluştan 1.299 personel katıldı. Biri helikopter olmak üzere 230 araç ve ekipman görev yaptı. AFAD akrediteli 18 kamu kurumu ve 6 sivil toplum kuruluşu da çalışmalara dahil oldu.

Tatbikatla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde kurumlar arası koordinasyon, destek illerin intikali ve afet yönetim süreçlerinin sıfırıncı dakikadan itibaren işletilmesi test edildi.

Vali Elban, “Afetlerle mücadelede en etkili yöntem, risk gerçekleşmeden önce harekete geçmektir. Hedefimiz can ve mal kaybını en aza indirmek,” dedi.

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, “Menemen, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde canlı tatbikatlar planladık. Helikopterli kurtarma da dahil olmak üzere tatbikat gerçeğini aratmadı,” dedi. Çorumluoğlu, vatandaşlara deprem öncesi hazırlık konusunda uyarılarda bulundu.