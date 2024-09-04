İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir’in Ahilik Haftası’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandığını belirtti. 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu etkinlikler, İzmir halkına unutulmaz anlar yaşatacak.

Ahilik Haftası programı belirlendi

13 Ağustos 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği kapsamında, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, İESOB ve diğer ilgili kuruluşların katılımıyla bir kutlama komitesi oluşturuldu. Bu komite, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikleri planladı. İESOB Başkanı Ata, "Ahilik felsefesini topluma tanıtmak amacıyla hazırlanan bu etkinlikler, kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarmayı hedeflemektedir" dedi.

Ahilik felsefesi

Ahilik, kökleri derinlere uzanan bir esnaf geleneğidir. Yalçın Ata, Ahilik’in sanat, ticaret ve mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören bir gelenek olduğunu vurguladı. Bu felsefenin, bugünkü sosyal güvenlik kurumları, kooperatifler ve tüketici mahkemeleri gibi birçok toplumsal kurumun temelini oluşturduğunu hatırlattı.

İzmir esnafı renkli etkinliklerle Ahilik Haftası’nı kutlayacak

Ahilik Haftası etkinlikleri, 23 Eylül’de Konak Meydanı’nda başlayacak. İzmir halkı, burada çeşitli meslek gruplarının stantlarını ziyaret edebilecek ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin sunumlarını izleyebilecek. Ayrıca, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni, bando eşliğinde kortej yürüyüşleri ve çeşitli atölye çalışmaları da etkinlikler arasında yer alacak. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın konuşmalarının ardından, yılın ahisi, çırağı ve kalfası ödüllendirilecek.

Etkinliklerin programı ise şöyle şekillendi:

10:30: Bando ve canlı heykeller eşliğinde kortej yürüyüşü

(İESOB binası - Cumhuriyet Meydanı)

10.45 – 11.45: Atatürk Anıtına Çelenk Sunma ve Açılış Töreni

Yer: Cumhuriyet Meydanı

13.00 - 13.45: Bando ve canlı heykeller eşliğinde kortej yürüyüşü

(İBB Binası -Konak Meydanı)

13.45 - 14.30: Öğle Yemeği Dağıtımı (Konak Meydanı)

14.00 - 14.30: Protokolün Meslek Stantları Ziyaretleri

Program Akışı

14.30-14.35: Açılış Saygı Duruşu, İstiklal Marşı