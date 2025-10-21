İzmir’in Tire ilçesinde aile içi tartışma kanlı bitti. 55 yaşındaki baba Ş.K., evde çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı.

Aile içi tartışma faciayla sonuçlandı

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Dallık Mahallesi’nde aile içinde yaşanan tartışma faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Ş.K. (55) isimli baba, henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu Aşkın Kaya (28) ve eşi Gülşen Kaya (50) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ş.K., evdeki av tüfeğini alarak ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, oğlu Aşkın Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli baba aranıyor

Olayın ardından evden kaçan baba Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ekipler, mahallede ve çevrede arama çalışmaları yürütüyor.

Olayla ilgili soruşturma Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Tire Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ilk açıklamalarda, olayın aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiği ve vatandaşların benzer durumlarda kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, aile içi şiddetin önlenebilmesi için erken müdahale ve iletişim desteğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.