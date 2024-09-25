Sonbaharın gelişiyle birlikte kapılarını kapatan tesis, temizliği, ulaşım kolaylığı ve sunduğu kaliteli hizmetlerle İzmir'de ailelerin ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, haftanın 7 günü açık olan tesislerde, düzenli hijyen ve güvenlik kontrolleri yapıldığını vurgulayarak, bu sayede özellikle ailelerin güvenle vakit geçirebildiğini belirtti.

Kaliteyi bozmadan ziyaretçi sayısı artacak

Başkan Kınay, “Gelecek yıllarda da hizmetlerimizi geliştirerek, kaliteyi bozmadan ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yıl ilk kez havuzlarda 7-12 yaş arası çocuklar ve özel gereksinimli çocuklar için yüzme kursları düzenlediklerini hatırlatan Kınay, “Kısa sürede yoğun ilgi gören bu kursları gelecek yıl daha kapsamlı hale getireceğiz” diye konuştu.