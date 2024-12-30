İzmir Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren AK Parti İzmir eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sorgun Özbalcı’ya ait ASO Gıda Sanayi fabrikasında, Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu organik olması gereken 15 ton ürünün inorganik olduğu iddia edildi. Ürünler, laboratuvar testlerinin ardından ihracat için uygun bulunmadı ve muhafaza altına alındı. Ayrıca, firmanın yasa dışı yollardan ürün ithalatı yaptığı iddiaları gündeme geldi.

BirGün’ün haberine göre, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ASO Gıda Sanayi’nin yurt dışına göndermeye hazırlandığı 15 tonluk organik gıda ürününün inorganik olduğu tespit edildi. Laboratuvar testleri sonucunda ürünlerin, organik sertifikasyon gereksinimlerine uygun olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine, söz konusu ürünler ilgili yetkililer tarafından muhafaza altına alındı ve firma yetkililerine tutanakla teslim edildi. Gıda sektöründe büyük yankı uyandıran bu olay, ihracat için hazırlanan ürünlerin doğruluğu konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Dört TIR ürüne el kondu

Tarım İl Müdürlüğü'nün raporunun ardından, ASO Gıda Sanayi'nin ihracat yapmayı planladığı diğer ürünler için de şüpheler arttı. Yaptıkları ikinci bir ihbar sonucunda, Doğubeyazıt Gümrük Kapısı'ndan giren ve aynı firmaya ait olan dört TIR'da yapılan incelemelerde, ürünlerin düşük beyanla ülkeye sokulduğu iddiaları ortaya çıktı. Doğubeyazıt Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla ürünler üzerine el kondu. İlk tespitlere göre, firmanın yasa dışı yollarla bir kısmını yurt dışına aktardığı öne sürülüyor.

Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, ASO Gıda Sanayi'nin son 10 yıllık ticari faaliyetlerini mercek altına alarak, firmanın vergi kaçakçılığı ve diğer mali suçlarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Özbalcı iddiaları reddetti

Öte yandan, ASO Gıda Sanayi'nin sahibi ve eski AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sorgun Özbalcı, yaşanan gelişmeleri yalanladı. Özbalcı, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kendisine yönelik bir itibar suikastı yapıldığını öne sürdü. Sorgun, gıda ürünlerinin organik olduğunu ve herhangi bir yasa dışı işlem yapmadıklarını savundu.