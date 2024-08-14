AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü, İzmir'de geniş bir katılımla kutlandı. İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, partinin başarıları ve gelecek hedefleri konuşuldu.

Çankırı: "Herkesin bizden beklentisi var"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partinin uzun yıllar sürecek hizmetler sunacağını belirtti. Çankırı, vatandaşların beklentilerinin AK Parti kadroları tarafından karşılanacağını vurguladı: "Herkesin bizden beklentisi var. Bu beklentiyi kimler karşılayacak dendiğinde, 'AK Parti, AK Parti kadroları karşılayacak' deniliyor."

Kaya: "AK Parti, geniş coğrafyada umut kaynağı"

Diğer bir İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise konuşmasında, AK Parti'nin yalnızca Türkiye'de değil, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada umut kaynağı olduğunu ifade etti. Kaya, partinin iktidarında Türkiye'yi büyük eserlerle donattığını ve adalet, yargı, sağlık ve ulaşım alanlarında önemli adımlar attığını söyledi: "AK Parti hiçbir zaman şahsi ikbal arayışlarının adresi olmamıştır. İktidarımızda 22 yıl boyunca başta İzmir olmak üzere 81 vilayetimizi büyük eserlerle donattık."

Saygılı: "Teşkilatımızı kardeş biliyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasında partinin dünya genelindeki etkisine ve ilham verici rolüne dikkat çekti. Saygılı, teşkilat olarak "daima ileri" prensibiyle hareket ettiklerini ve sorunları büyümeden çözmeye odaklandıklarını belirtti. İzmir ve İzmirlinin haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını ifade eden Saygılı, "Teşkilatımızın her bir üyesini ayırmadan kardeş biliyoruz. Yanlış anlaşılmalara, iletişim kazalarına, kırgınlık ve küskünlüklere son veriyoruz. Sorunları büyümeden çözüyor, dedikoduya ve hasede değil uzlaşı ve anlayışa alan açıyoruz" dedi.