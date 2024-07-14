İzmir'in Alsancak semtinde geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay için duygusal bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehrin önde gelen isimleri ve Öktemay'ın yakınları yoğun ilgi gösterdi.

İnanç Öktemay, Konak ilçesi Enver Dündar Başar Sokak'ta meydana gelen elektrik akımı kazasında hayatını kaybeden son kurban oldu. Olayın tanıkları, Öktemay'ın olay yerinde elektrik akımına kapıldığını ve hemen ardından sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığını aktardı.

Öktemay'ın cenaze törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve birçok meclis üyesi ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Öktemay'ın yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntü içindeydi.

Cenaze töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Öktemay'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek yaşanan trajik olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Başkan Tugay'ın yanı sıra diğer katılımcılar da ailenin acısını paylaşmak için oradaydı.

Cenaze namazının ardından İnanç Öktemay, Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi. Yakınları ve dostları, Öktemay'ı son yolculuğuna uğurlarken büyük bir hüzün yaşadı.