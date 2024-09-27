İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan şok edici olayda, 20 yaşındaki M.Y.U., alacak-verecek meselesi nedeniyle silahla vurulduktan sonra hastaneye bırakıldı. Film senaryolarını aratmayan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. İzmir polisi, kısa sürede zanlıları yakalayarak adalete teslim etti. Yaşanan gerilim dolu anların detayları ise kan dondurdu.

Sabah erken saatlerde alıkonuldu

Olay, İzmir’in Buca ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, M.Y.U. isimli genç, alacak-verecek meselesi yüzünden dört kişi tarafından zorla alıkonuldu. Şüpheliler, M.Y.U.’yu araçla tenha bir bölgeye götürdü. Yaşanan gerginlik sırasında M.Y.U., omuz, göz ve boyun bölgesinden vuruldu. Ancak saldırganlar, genci olay yerinde bırakmak yerine başka bir plan yaptı: Ağır yaralı haldeki M.Y.U.'yu motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakarak hızla kayıplara karıştılar.

Hastaneye bırakıp kaçtılar

Hastaneye gelen sağlık görevlileri ve güvenlik personeli, genç adamın vurulduğunu fark edince durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde saldırganların, vurdukları genci hastane önüne bıraktıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. İzmir polisi, kamera kayıtlarından yola çıkarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu olayın failleri olduğu tespit edilen B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) isimli şüpheliler düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı, 1 şüphelinin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan B.A., K.D. ve N.B.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.V.’nin ise soruşturması devam ettiği gerekçesiyle serbest bırakılmadığı ve mevcutlu olarak işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tedavisi devam ediyor

Silahlı saldırıda ağır yaralanan M.Y.U. ise hastanede tedavi altına alındı.