İzmir’in Bayraklı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga trajik bir sona yol açtı. Olayda tabancayla vurulan 28 yaşındaki İrfan Yılmaz hayatını kaybetti.

İzmir'de alacak verecek kavgası

Olay, 20 Ağustos sabahı saat 02.00 sıralarında İzmir’in Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi’ndeki Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 Sokak kesişiminde gerçekleşti. Silahlı kavga ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalede, ambulans içerisinde bulunan 28 yaşındaki İrfan Yılmaz’ın boynundan tabancayla vurulduğu belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından acilen hastaneye kaldırılan İrfan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, cinayetin arkasındaki nedenler hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili tanıkların ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelilerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi. Bayraklı halkı ve çevre esnafı, olayın şokunu yaşarken, polis ekiplerinin çalışmalarının sürmesi bekleniyor.