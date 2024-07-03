Son dönemde İzmir'de yaşanan kuraklık, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyelerini yüzde 26,4'e kadar düşürdü. Bu durum, uzun vadeli su sıkıntısı riskini artırıyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, tasarruflu su kullanımı konusunda halkı uyarıyor.

Tahtalı Barajı'ndaki düşük su seviyeleri nedeniyle İZSU, Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ve Gördes Barajı'ndan su teminini artırdı. Böylece, kısa vadede su sıkıntısı yaşanmayacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar, süregelen kuraklık ve azalan yağışlar karşısında sürekli tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Güney Su Arıtma Şube Müdürü Başak Sever, son yıllarda yağışlarda yüzde 20'ye varan azalma olduğunu belirtiyor. Bu durumun, İzmir'in su kaynakları üzerindeki baskısını artırdığını söylüyor ve gelecekteki su temini için alternatif kaynaklar üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor.

İzmir, 2008 yılında yaşadığı su krizi sonrasında su yönetiminde önemli dersler çıkardı. Bu deneyimler, şu anki kuraklıkla mücadelede stratejiler geliştirilmesine yardımcı oluyor. Yetkililer, her vatandaşın su tasarrufu sağlaması gerektiğini ve sıkıntının bugün olmasa bile yarın kapılarında olabileceğini vurguluyor.