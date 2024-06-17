İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yayakent Mahallesi'nde çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın, bugün saat 14.10 sıralarında başladı ve hızla yayıldı. Henüz yangının neden çıktığı netlik kazanmamışken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına müdahalede bulunan ekipler, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanırken, yangının çevre yerleşim birimlerine sıçramaması için önlemler alınıyor.