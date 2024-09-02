İzmir Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği güncel altın fiyatlarına göre, piyasada altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatı 2710 TL seviyesinde bulunuyor. Bu durum, altına yatırım yapmayı düşünenler için dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

22 ayar altın ve diğer çeşitlerin fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası'nın paylaştığı verilere göre, 22 ayar altının gram fiyatı 2710 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda 18 ayar altının gramı 2380 TL, 14 ayar altının gramı ise 2240 TL olarak tavsiye ediliyor. Bu fiyatlar, özellikle düğün sezonunun da etkisiyle kuyumcularda artan bir hareketliliğe yol açtı.

Gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında artış

Altın yatırımının en popüler araçlarından biri olan gram altın, İzmir'de 2710 TL'den alıcı buluyor. Öte yandan, Cumhuriyet altını fiyatı ise 19220 TL ile dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını hem yeni hem de eski basımlar için farklı fiyatlandırmalara tabi tutuluyor.

Çeyrek altın ve diğer ziynet eşyaları

Çeyrek altın, Türkiye'de en çok tercih edilen altın çeşitlerinden biri olmaya devam ediyor. İzmir Kuyumcular Odası, yeni çeyrek altını 4750 TL'den, eski çeyrek altını ise 4740 TL'den satışa sunuyor. Yarım altın fiyatı 9500 TL, ziynet altını ise 19000 TL olarak belirlenmiş durumda. Yarım ve ziynet altınlar da özellikle düğün ve nişan gibi özel günlerde yoğun talep görüyor.

Yatırımcılar için öneriler

Altın fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların dikkatini çekerken, uzmanlar fiyatların dalgalanmaya devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak güvenli liman olarak kabul edilirken, kısa vadede dalgalanmalara karşı temkinli olmak gerektiği belirtiliyor.