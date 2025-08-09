İzmir’de faaliyet gösteren Anahtar Parti’den sürpriz bir istifa haberi geldi. Partinin kurucu isimlerinden Ümit Aydın, yaşanan yönetim sorunları ve teşkilat anlayışı nedeniyle partiden ayrıldığını açıkladı. İstifa gerekçeleri arasında liyakat eksikliği, samimiyetsizlik ve genel merkez teşkilat işlerinin etkisizliği öne çıktı.

“Siyaset partisi, sadece kişisel ilişkilerle yürüyemez”

Ümit Aydın, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerini de dile getirerek, “Bir siyasi partiyi ayakta tutan en önemli unsur liyakatlı teşkilatlardır. Ancak genel merkezde teşkilat başkanının etkisi hissedilmiyor. Arkadaşların varlığı partinin önüne geçiyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Siyasi partiler birbirine karşı saygılı olmalı, Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmek ya da AK Parti’lilerle görüşmek, parti ve üyelerini rahatsız etmemeli” diyerek mevcut siyasi ortamı eleştirdi.

“Yeni yönetim, partinin emekçilerini dışladı”

Partide geçtiğimiz yıl kasım ayında kurucu olarak yer aldığını belirten Aydın, “Çok kısa sürede 10 ilçe başkanını atadık, kongrelerimizi yaptık ve seçimlere hazır hale getirdik. Ancak yeni atanan il başkanı Hüseyin Çakır’ın kararıyla yönetimde görev verilmedim. Özellikle Fevzi Babur başkanın dışlanması İzmir vicdanını zedeledi” dedi.

“Yavuz Ağıralioğlu’na destek ama anlayış değişmeli”

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Ümit Aydın, “Yavuz başkanın yanında olmaya devam edeceğim ancak partiye zarar veren bu anlayış sürerse, Anahtar Parti ne ana muhalefet görevi alabilir ne de iktidar olabilir” uyarısında bulundu.

“Başarılı siyasetçiler ve teşkilatçılar varken, yeni yönetimin başarısı merak ediliyor”

Aydın, eski teşkilat başkanı Levent Peşker, Başkan yardımcılığı yaptığı dönem ve koordinatör İsmail Akkar’ın döneminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Yeni yönetim ve il başkanının İzmir’de ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu oldu.